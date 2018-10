Amandla Stenberg, protagonista de Mentes Poderosas: "Si pudiera escoger un superpoder sería parar el tiempo"

Actualizado 11/08/2018 11:21:28 CET

LOS ÁNGELES, 11 Ago. (EUROPA PRESS - Mateo Anderson) -

La joven actriz Amandla Stenberg, que participó en la saga Los juegos del hambre y que recientemente protagonizó el drama romántico El amor lo es todo, todo, es la estrella ahora de Mentes poderosas, que presenta un mundo donde la inmensa mayoría de los niños han fallecido por causas extrañas. Los que quedan son perseguidos por contar con poderes mentales que asustan al gobierno, sobre todo en el caso de Ruby (Stenberg). Nuestra heroína se aliará con otros proscritos que también están luchando por sobrevivir.

¿En qué situación se encuentra tu personaje al inicio de la historia?

Ruby se encuentra en una situación difícil porque al comienzo de la historia tiene miedo de sus poderes. Pero luego, cuando se da cuenta de lo que puede hacer, encuentra su fortaleza.

Y si tú pudieras escoger un poder en la vida real, ¿cuál sería?

Sería el poder de parar el tiempo o de empatizar a la gente.

¿Estabas al corriente de los libros en los que se basan la historia antes de involucrarte en este proyecto?

Sí, porque mi mejor amiga los estaba leyendo y eran algunos de sus libros favoritos; pero yo no los leí hasta que me ofrecieron el papel de Ruby.

¿Dirías entonces que tu personaje en el filme es como Ruby en los libros?

Intentamos que fuera lo más parecido posible. Lo que me gusta de Ruby en el libro y después en la película es que te ofrece la oportunidad de vivir sus emociones adolescentes, ya que habla de cómo se siente extraña o insegura. Y eso es importante porque luego entiendes su evolución a la hora de usar sus poderes.

¿Cómo describirías la relación entre Ruby y Liam?

Empiezan como compañeros y amigos, y de ahí surge el amor. Por tanto, no es la típica relación romántica que vemos en otros filmes.

Y cuando los dos están con Chubs y Zu, que completan el grupo, vemos esa amistad entre ellos.

Sí, el tema de la amistad es muy importante. La historia puede tener momentos oscuros, pero ante todo es sobre el valor de la amistad. Y cuando los cuatro están viajando juntos se forma un lazo de unión especial entre ellos.

Jennifer Yuh Nelson debuta en la dirección de acción real con esta cinta, tras su éxito en animación con los filmes de la saga 'Kung Fu Panda'. ¿Qué puedes decir de ella?

Adoro a Jennifer, porque es tan 'zen'. Creo que es la directora más relajada con la que he trabajado. Y eso no significa que no esté en control, sino que sabe cómo lograr que la gente se sienta a gusto. Creo que su pasado en animación se nota en la forma que tiene de desarrollar los personajes para que entendamos sus emociones, así como las relaciones entre ellos.

¿Y la película también tiene bastante acción?

Es cierto, y me tocó correr bastante; aunque, por fortuna, como los poderes de mi personaje son sobre todo mentales no tuve tanta acción como otros.