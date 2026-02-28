'American Mirror: Intimations of Immortality', protagonizado por Susan Sarandon, se estrena en YouTube en España

Susan Sarandon protagoniza el estreno gratuito en España del documental 'American Mirror: Intimations of Immortality - AMERICAN MIRROR: INTIMATIONS OF IMMORTALITY

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El documental 'American Mirror: Intimations of Immortality', protagonizado por la actriz estadounidense Susan Sarandon, puede verse de forma gratuita por el público español desde este sábado en YouTube, a través del canal 'Stash Documentaries', coincidiendo con la jornada en la que la intérprete recibe el Goya Internacional 2026 en Barcelona.

El documental, dirigido y producido por Arthur Balder, sitúa a Susan Sarandon en escena ofreciendo una reflexión sobre la imagen, la exposición pública y el derecho a no ser expulsada del centro de la mirada por razones de edad. Además, la obra interpela al público en general un pensamiento que afecta a muchas mujeres sobre cómo envejecer en medio de una sociedad que penaliza la edad femenina más que la masculina.

'American Mirror: Intimations of Immortality' cuenta con reconocimientos internacionales como el premio Parajanov-Vartanov Institute, Mejor Película Innovadora, Mejor Banda Sonora Original y Mejor Cinematografía en DOC LA: la Selección Oficial en las Journées Cinématographiques de Carthage de Túnez; la selección oficial en el Tallinn Black Nights Film Festival, certamen competitivo de clase A de la FIAPF:; además de otros premios y selecciones internacionales en festivales de Europa, América y Asía.

Además de su lanzamiento gratuito en España, la película también está disponible en plataformas como Apple TV, Tubi y Amazon Prime Video en Estados Unidos y Reino Unido.