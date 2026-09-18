Andrei Zviagintsev, el "agente extranjero" de Rusia, llega a San Sebastián: "Es mejor no llamar al diablo por su nombre"

Archivo - El director Andrey Zvyagintsev posa con el Gran Premio del Jurado durante la ceremonia de clausura del Festival Internacional de Cine de Cannes, a 23 de mayo de 2026, en Cannes (Francia). El Festival de Cannes celebra este año su 79ª edición. Se - Rocco Spaziani - Europa Press - Archivo

Rusia le acusa este viernes de "participar en la creación de mensajes y materiales de acceso público provenientes de agentes extranjeros"

SAN SEBASTIÁN, 18 Sep. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Francisco Serrano) -

El cineasta ruso Andrei Zviagintsev ha llegado este viernes al Festival de San Sebastián para presentar 'Minotauro', su primera película desde 'Sin amor' (2017), apenas unas horas después de que el Ministerio de Justicia ruso le incluyera en su registro de "agentes extranjeros". La cinta representará a Francia en la carrera por el Óscar a mejor película internacional, tras ser premiada con el Gran Premio del Festival de Cannes 2026 e inaugurar en San Sebastián la sección Perlak.

El director ha evitado nombrar expresamente al presidente ruso, Vladímir Putin, al ser preguntado por la presencia del poder político en su nueva cinta, y ha respondido con una referencia a Stalin y al fallecido opositor Alexéi Navalny. "Es mejor no llamar al diablo por su nombre", ha sentenciado en una entrevista a medios españoles.

Preguntado por qué el presidente ruso no aparece mencionado por su nombre en una película en la que el poder político y la guerra están presentes, Zviagintsev ha recordado que Putin tampoco utilizó durante años el nombre de Navalny. "El presidente del que usted está hablando ahora mismo, durante muchos años, ninguna vez lo llamó por nombre. Es un hecho conocido", ha señalado.

El director ha enlazado esta cuestión con una historia del cineasta y fundador de la Cinemateca de Moscú Naum Kleiman, quien contó que en su familia nunca pronunciaban el nombre de Stalin después de que sus padres fueran "metidos en un vagón una madrugada y mandados a ninguna parte".

"Cuando le preguntaron a Kleiman si en su familia habían hablado algo de Stalin, él dijo que nunca se mencionó ese nombre porque no era digno de ser mencionado", ha relatado.

El cineasta también ha reflexionado sobre el concepto de patriotismo, después de recordar una frase suya en una entrevista de 2018 en la que aseguraba que criticaba a Rusia precisamente porque era un patriota. Casi una década después, Zviagintsev ha matizado aquella afirmación y ha explicado que entonces se refería al "amor por la lengua, al espacio y al entorno", y no al Estado.

"Cada uno entiende la palabra patriota de forma diferente", ha indicado. En 'Minotauro', un empresario de éxito ve cómo su vida comienza a desmoronarse después de descubrir que su mujer mantiene una relación con otro hombre. El poder económico y sus contactos políticos ayudan a este hombre a solventar un problema, mientras alrededor de la familia se desarrolla un contexto marcado por la guerra y la movilización.

Zviagintsev ha explicado que comenzó a pensar en la película en 2017 y 2018, a partir de la idea de adaptar una película francesa de los años 60 sobre una mujer infiel. Sin embargo, los problemas para adquirir los derechos hicieron que el proyecto quedara paralizado.

Después llegó la pandemia y contrajo el COVID en 2021, por lo que tuvo que permanecer durante meses en un hospital con un coma inducido. El cineasta ha relatado que en 2022, ya en Francia, el productor le propuso recuperar aquella idea y comenzar a trabajar en el guion. Fue entonces cuando la realidad de guerra y la movilización rusa terminó entrando directamente en la película.

Zviagintsev ha contado que un amigo suyo, empresario al frente de una compañía de entre 3.000 y 4.000 trabajadores, fue convocado por las autoridades locales y recibió la orden de seleccionar empleados para ser enviados a combatir. "Eso de la vida real pasó directamente al guion", ha confesado el director.

"EL AGENTE EXTRANJERO DE RUSIA"

Poco antes de la entrevista, el Gobierno de Rusia ha incluido en su lista de "agentes extranjeros" a Andrei Zviagintsev. El Ministerio de Justicia ruso ha acusado al director de "participar en la creación de mensajes y materiales de acceso público provenientes de agentes extranjeros, así como de organizaciones incluidas en la lista de organizaciones extranjeras e internacionales cuyas actividades se consideran indeseables en Rusia".

Asimismo, ha acusado a Zviagintsev de "difundir información falsa sobre decisiones y políticas adoptadas por las autoridades públicas de Rusia" y de "mantener interacción con agentes extranjeros y reside fuera de Rusia", según un comunicado publicado por la cartera para explicar su decisión.