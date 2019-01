Angelina Jolie protagonizará Those Who Wish Me Dead, el nuevo thriller de Taylor Sheridan

Publicado 29/01/2019 14:26:56 CET

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Angelina Jolie será la estrella protagonista de Those Who Wish Me Dead, el nuevo thriller dirigido por Taylor Sheridan. El realizador, conocido por su trabajo en Wind River, también se encargará de desarrollar el guión que estará basado en la novela homónima de Michael Koryta lanzada en 2014.

Según informa Variety, la historia se desarrolla en Montana, con un incendio forestal como telón de fondo. Por el momento se desconocen detalles sobre el personaje de Jolie. El libro en el que se basa el guión está protagonizado por un niño de 14 años que es testigo de un brutal asesinato.

El joven adopta una identidad falsa y se oculta en un programa de habilidades en la naturaleza para adolescentes con problemas, mientras los asesinos matan a cualquiera que se interponga en su camino con intención de atraparlos.

Está previsto que el rodaje comience en mayo, después de que Sheridan complete la segunda temporada de su serie Yellowstone, protagonizada por Kevin Costner.

Sheridan recibió en 2017 una nominación al Premio Óscar en la categoría de mejor guión original por Comanchería. Además ha participado en los guiones de Sicario y su secuela, Sicario: Día del Soldado. También escribió y dirigió Wind River, cuyo reparto incluía a Jeremy Renner y Elizabeth Olsen, y que consiguió una nominación al mejor debut en los premios del Sindicato de Actores.

El último trabajo de Jolie fue Frente al mar, película que dirigió y coprotagonizó junto a su expareja Brad Pitt. Entre sus próximos proyectos se encuentran Maléfica 2, que se estrenará el 29 de mayo de 2020, Come Away y The Kept.