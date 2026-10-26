Another Way Film Festival cierra su XII edición con más de 20.800 participantes y premia al documental 'Power Station'

Archivo - Una sesión de la edición de 2025 de Another Way Film Festival. - ANOTHER WAY FILM FESTIVAL - Archivo

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Another Way Film Festival ha clausurado su XII edición, celebrada del 20 al 25 de octubre, con más de 20.800 participantes, una cifra que incluye proyecciones presenciales y virtuales y asistentes a sus actividades. En la clausura se ha dado a conocer el palmarés, en el que el documental 'Power Station', de Hilary Powerball y Dan Edelstyn, ha obtenido el Premio del Jurado, dotado con 1.000 euros.

Según la organización, 'Power Station' compitió en la Sección Oficial y se estrenó en España dentro del festival. El documental muestra cómo la transición energética comunitaria "puede ser posible" a pesar de los grandes obstáculos, como ha informado este lunes.

La Mención especial del Jurado de la Sección Oficial ha sido para 'Hijas del bosque', de Otilia Portillo, que conecta los saberes ancestrales con la ciencia y el mundo de los hongos. El jurado de esta sección ha estado formado por la actriz Carolina Yuste, la creadora de contenido de cine Silvia Molina y la responsable de comunicación de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Yolanda Polo.

Por su parte, 'Super Nature', de Ed Sayers, ha recibido el Premio WWF Inspirando al Planeta, de 1.000 euros, y el Premio del Público de la Sección Oficial. El filme, rodado en Super 8, recoge testimonios de personas de 25 países. El Premio del Público de la Sección Impacto, en colaboración con Minka, ha sido para 'We, the Hated', de Rich Felgate. Ambos galardones del público consisten en obsequios cortesía de esa firma.

En la categoría nacional de cortometrajes, 'La guardiana de las semillas', de Marta F. Pisonero, ha logrado el Premio del Jurado, de 300 euros, concedido por el actor Fernando Tielve y la periodista María Aller, y el Premio del Público. 'La banda', de Delia Márquez y Leonor Jiménez Moreno, ha recibido el Premio Plasencia Encorto, que le permite optar a la preselección de los Premios Goya. En la categoría internacional, 'Maio', de Claudio Carbone, ha obtenido el Premio del Público al trabajo con más visualizaciones en el canal de YouTube del festival.

La sesión de pitch de proyectos en desarrollo, en su tercera edición, ha premiado a 'Gente x gente', de la creadora y productora Oriana Perazzo. El reconocimiento está valorado en 3.000 euros e incluye un premio en metálico de 1.000 euros de El Gatoverde Producciones, un descuento de 1.000 euros en alquiler de material de cámara de RCservice, una asesoría de viabilidad económico-financiera de Triodos Bank valorada en 500 euros y una tutoría de guion de DAMA, también de 500 euros. El jurado lo han integrado Leo Bensadón (El Gatoverde Producciones), Cristina Mena (Triodos Bank), Nerea Ramírez (Greenpeace), Juan Zavala (DAMA) e Inés Enciso (Academia de Cine).

La programación ha reunido 40 títulos, entre documentales, películas de ficción y cortometrajes, sobre transición energética, biodiversidad, vida rural, impacto de la minería, activismo, alternativas de consumo y transformación de entornos urbanos, entre otros temas. Las películas y cortos ganadores, junto con otra selección de títulos, estarán disponibles en Filmin hasta el 30 de octubre.

El festival se ha desarrollado en Cineteca Madrid, Filmoteca Española (Cine Doré), Institut français de Madrid, Sala Equis, DAMA, Impact Hub Barceló, Infinito Delicias y en la plataforma Filmin, y ha incluido seis actividades dirigidas a público profesional, general y familiar.

Además, este martes 27 de octubre se celebrará por primera vez 'Alimentando la conversación', una experiencia cine-gastronómica en Infinito Delicias, en Madrid, con la proyección de 'Power Station', un menú vegetariano de UNMAR y una conversación con un experto sobre la temática de la película, moderada por Manuel Rodríguez, consultor político y de innovación social y CEO de Cámara Cívica.