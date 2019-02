Arranca el rodaje de Wasp Network, la nueva película de Penélope Cruz que dirige Olivier Assayas

Publicado 04/02/2019 16:35:54 CET



'Wasp Network', la nueva película del realizador Olivier Assayas ('Personal Shopper', 'Viaje a Sils Maria'), comienza a rodarse este mes de febrero. El filme, un thriller basado en hechos reales sobre la vida de cinco espías cubanos durante los años 90, estará protagonizado por Penélope Cruz, en la que será su primera colaboración con el cineasta francés.

El filme, que según Variety iniciará su filmación el día 18 de este mismo mes en Cuba, es una coproducción entre Francia y Brasil. Charles Gillibert, de CG Cinéma, y Rodrigo Teixeira, de RT Features, ejercerán de productores del filme. Además, el largometraje contará con producción española, puesto que Adrián Guerra ('Buried') coproducirá el proyecto bajo su marca Nostromo.

La firma gala Orange Studio será la que tenga los derechos de su distribución internacional. "Es la película más ambiciosa, hasta la fecha, en la carrera de Assayas", comentó Andréi Kamarowsky, jefe de ventas internacionales de Orange Studio, en un comunicado.

"Estoy muy emocionado por poder colaborar con Olivier Assayas y su magnífico grupo de actores", declaró Teixeira en un comunicado, que ha producido filmes como 'Call Me by Your Name' de Luca Guadagnino o 'Skate Kitchen' de Crystal Moselle. "Traer 'Wasp Network" a la gran pantalla es un sueño hecho realidad", comentó.

Basada en hechos reales, 'Wasp Network' relata la historia de la Red Avispa, un grupo de cinco oficiales de la inteligencia de Cuba, que fueron enviados a territorio estadounidense para ejercer labores de espionaje en la comunidad de exiliados cubanos en Miami, Florida. El grupo operó durante los años 90 y en septiembre de 1998 fueron detenidos y condenados en el país norteamericano por conspiración y espionaje.

ADAPTACIÓN DEL LIBRO DE FERNANDO MORAIS

La película está basada en el libro 'The Last Soldiers on the Cold War: The Story of Cuban Five', escrito por Fernando Morais y que fue publicado originalmente por la editorial Companhia Das Letras. Assayas volverá a trabajar con el productor Charles Gillibert, que ya produjo varios títulos del realizador como 'Personal Shopper', 'Viaje a Sils Maria', 'Las horas del verano' y 'Non-Fiction', filme que estrenó en la Selección Oficial del 75º Festival de Venecia.

La española Penélope Cruz protagonizará el filme junto con Gael García Bernal, Wagner Moura y Edgar Ramírez. Assayas se reencontrará con Ramírez, al que dirigió en la película y miniserie 'Carlos', por la que el intérprete venezolano logró el César al mejor actor revelación.