Berto Romero llega a San Sebastián con '5 minutos más': "La vida no tiene géneros, combina drama y comedia"

Archivo - El humorista y guionista Berto Romero (i) y el director Javier Ruiz Caldera (d) posan en el photocall durante la Presentación de los nuevos proyectos de Cine Original Movistar Plus+, en el Espacio Movistar - Edificio Telefónica, a 22 de enero de - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El actor y guionista Berto Romero ha defendido que "la vida no tiene géneros" durante la presentación en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián de 'Cinco minutos más', una película dirigida por Javier Ruiz Caldera y protagonizada por el propio Romero junto a Belén Cuesta y Javier Cámara que combina comedia, drama, thriller fantástico y cine apocalíptico.

"La película me parece muy interesante porque la vida no tiene género, no es siempre un drama o una comedia, sino que se combinan", ha explicado Romero, que ha señalado que en los momentos trágicos aparece la comedia y en los solemnes, "lo ridículo".

La película, ha explicado, nació con la intención de explorar una variación dentro del género de los viajes en el tiempo y los bucles temporales, pero acabó derivando hacia una historia "oscura" que, según ha reconocido, terminó retratando "algo muy contemporáneo". "Los personajes solo pueden reaccionar, no pueden reflexionar, solo es reacción sobre lo que está ocurriendo y me parece que eso es un poco lo que nos pasa a todos día a día, esta sensación de que me voy a dormir y va a estallar la tercera guerra mundial, pero al día siguiente era broma y hay otra cosa", ha indicado.

"Siempre hay una necesidad de que se sepa muy bien de qué géneros son las película. Yo este guion lo escribí sin reparar en ello, simplemente escribiendo la historia y dejándome llevar por ella", ha explicado.

Por su parte, el director Javier Ruiz Caldera ha explicado que precisamente esa indefinición fue una de las características que más le interesaron del proyecto. "No hemos hecho una película definida", ha señalado, después de reconocer que el equipo todavía no sabía cómo iba a reaccionar el público ante una película que combina distintos tonos y géneros.

El cineasta ha destacado además la dificultad técnica del rodaje, construido alrededor de planos secuencia de exactamente cinco minutos de duración. "Era la manera de ser más honesto con el guion, de sentir el tiempo como lo sentían los personajes y como quiero que lo sientan los espectadores", ha explicado.

Los planos secuencia obligaron al equipo a realizar un intenso trabajo de ensayos y coreografía, hasta el punto de que cada jornada se concentraba en conseguir un único plano de cinco minutos exactos. "Lo complicado era que durasen exactamente cinco minutos, ni un segundo más", ha señalado Ruiz Caldera, que ha agradecido el trabajo de los actores y del resto del equipo para sacar adelante una propuesta técnicamente compleja.

El director ha explicado que la película buscaba también trasladar una sensación de urgencia ante un mundo que resulta cada vez más difícil de comprender. "Sabíamos que hablaba de una sensación que tenemos de no entender qué está pasando en el mundo y de cómo reaccionamos ante eso", ha apuntado.

"HA SIDO UN RODAJE MUY TÉCNICO"

La actriz Belén Cuesta ha destacado el carácter poco habitual del rodaje, basado en largos planos secuencia en los que todo el equipo debía trabajar simultáneamente. "Es casi como la primera vez que no ha habido diferencia entre el equipo técnico y artístico", ha explicado.

La actriz ha señalado que las jornadas comenzaban ensayando durante horas un plano que debía durar exactamente cinco minutos, lo que exigía una gran coordinación y concentración. "Ha sido un rodaje muy técnico", ha reconocido, aunque también ha asegurado que resultó "muy gustoso" y "muy divertido" pese a su dificultad.

Por su parte, Javier Cámara ha destacado que 'Cinco minutos más' supone su primera incursión en una película de género fantástico, y ha asegurado que trabajar con Ruiz Caldera, al que ha definido como alguien "tan avezado" y que "ha pasado por todos los géneros", le permitió entrar en un terreno nuevo.

Cámara ha reconocido que después de ver la película se emocionó al hacerlo "como espectador" y no como actor que había participado en ella. "Yo estoy muy orgulloso. Cuando vi la película, la vi como espectador y entré absolutamente en ella", ha señalado.