Black Panther, Rami Malek y Glenn Close triunfan en los SAG Awards

Actualizado 28/01/2019 10:05:03 CET

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Black Panther ha sido elegida por el Sindicato de Actores estadounidense (SAG, en sus siglas en inglés) la película con el mejor reparto del año. En las categorías interpretativas, Glenn Close ha ganado el premio a mejor actriz por La buena esposa y Rami Malek, el de mejor actor por Bohemian Rhapsody.

Entre las sorpresas de la noche destaca el inesperado triunfo del filme de Marvel, protagonizado por Chadwick Boseman y nominado al Oscar a la mejor película. Por su parte, Ha nacido una estrella, cinta protagonizada por Bradley Cooper y Lady Gaga, partía como favorita con cuatro candidaturas y finalmente no ha logrado ningún premio.

Emily Blunt ha ganado el premio a mejor actriz de reparto por el filme de terror Un lugar tranquilo, mientras que Mahershala Ali ha sido elegido el mejor actor de reparto por Green Book, largometraje cinco veces nominado por la Academia de Hollywood.

En el ámbito de comedia, The Marvelous Sra. Maisel ha sido la gran triunfadoras de los SAG Awards en las categorías televisivas. La serie de Amazon ha ganado el premio al mejor reparto, mientras que sus protagonistas, Rachel Brosnahan y Tony Shalhoub han sido galardonados a mejor actriz y mejor actor por su interpretación.

En la categoría de drama, This Is Us ha sido elegida la serie con el mejor reparto. Sandra Oh ha ganado el premio a mejor actriz de una serie dramática por Killing Eve, y Jason Bateman el de mejor actor por Ozark.

Esta es la lista completa de los premiados:

Cine:

MEJOR ACTOR

Rami Malek - Bohemian Rhapsody

MEJOR ACTRIZ

Glenn Close - La buena esposa

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Mahershala Ali - Green Book

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Emily Blunt - Un lugar tranquilo

MEJOR REPARTO

Black Panther

Televisión:

MEJOR ACTOR DE MINISERIE O TV-MOVIE

Darren Criss - American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace

MEJOR ACTRIZ DE MINISERIE O TV-MOVIE

Patricia Arquette - Fuga en Dannemora

MEJOR ACTOR DE UNA SERIE DRAMÁTICA

Jason Bateman - Ozark

MEJOR ACTRIZ DE UNA SERIE DRAMÁTICA

Sandra Oh - Killing Eve

MEJOR ACTOR DE UNA SERIE DE COMEDIA

Tony Shalhoub - La maravillosa Sra. Maisel

MEJOR ACTRIZ DE UNA SERIE DE COMEDIA

Rachel Brosnahan - La maravillosa Sra. Maisel

MEJOR REPARTO DE SERIE DRAMÁTICA

This Is Us

MEJOR REPARTO DE SERIE DE COMEDIA

La maravillosa Sra. Maisel

PREMIO HONORÍFICO

Alan Alda