Carmen Arrufat, la nominada más joven de los Goya 2020 con 17 años: "Soy muy aplicada, me gusta mucho estudiar"

Publicado 22/01/2020 15:50:34 CET

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Carmen Arrufat, aspirante al Goya a mejor actriz revelación, es la nominada más joven de la 34 edición de estos premios, donde compite por su trabajo en 'La inocencia', el debut en el largometraje de Lucía Alemany, y que tiene como contrincante, entre otras, a la nominada más longeva de esta edición: Benedicta Sánchez ('O que arde'), de 84 años.

"Soy muy aplicada, me gusta mucho estudiar", destaca la actriz durante una entrevista concedida a Europa Press durante la promoción de su película, que llegó a los cines hace unas semanas, tras pasar por el Festival de Cine de San Sebastián.

A sus 17 años, Arrufat afirma que "la actuación siempre ha sido su plan a". "El problema es que nunca lo he visto posible", ha destacado la joven de Castellón, que da vida a Lis, una adolescente que sueña con estudiar circo en Barcelona y salir de su pueblo, donde pasa el verano con sus amigas y su novio, mayor que ella, con quien mantiene una relación que cambiará su vida.

Cuando llegó el casting de 'La inocencia', Arrufat se sentía "un poco perdida", ya que ella quería estudiar el bachiller artístico fuera y además buscaban a niñas de 16 años, cuando ella tenía 15, por lo que veía más posible dedicarse "al mundo de la danza". "Envié un vídeo y Lucía se enamoró de mí", ha dicho.

A pesar de todo, afirma tener los pies en el suelo y no quiere descuidar su educación, por lo que ha compaginado en todo momento el rodaje con los estudios y ahora está "en proceso de terminar segundo de bachillerato", aunque cree que "este año va a ser un poco difícil". "No puedo ir a clases y yo no quiero un bachiller con un punto, quiero un bachiller con una nota muy alta, porque me sirve para entrar a una carrera", ha señalado la actriz.

"No quiero pensar en el futuro, quiero disfrutar de lo que estoy viviendo", afirma la joven, quien teme la velocidad a la que transcurren los acontecimientos. "Voy a trabajar muchísimo y voy a ir a por todas, pero si llega un momento en el que no sale, a por otra cosa", asegura.

En el momento en el que se hizo esta entrevista aún faltaban tres semanas para los Goya. Sin embargo, ya tenía claro con quién iba a ir acompañada, una decisión que le ayudaron a tomar sus padres. "Iré con mi representante. Estoy a gusto con ella y mis padres ven que le puede ayudar", ha dicho.

ARRUFAT, "NIETECITA" DE BENEDICTA

Arrufat no se siente abrumada ni cree que esta nominación haya llegado pronto en su vida. "Siempre lo he sentido. Me ha llegado cuando me tenía que llegar, pero al pensar en la gala me pongo muy nerviosa", ha confesado la actriz, quien ya conoce a su rival de mayor edad, Benedicta Sánchez, quien en la fiesta de nominados se refirió a ella como su "nietecita".

El papel por el que opta al Goya a Mejor actriz revelación se aleja mucho de su realidad familiar y social y, sin embargo, conecta con su "inocencia" y con su "manera de ver las cosas". "La ambición de romper con todo por algo es mío", ha reivindicado.

Respecto a uno de los temas de fondo de esta película, el aborto, Arrufat cree que es algo de lo que no se habla y un "tema tabú" que, sin embargo, está "más presente" de lo que se piensa.