Carmen Machi ensalza el "universo femenino de la mujer madura" en el Premio Nacional: "Interesa, y mucho"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha hecho entrega del galardón a Carmen Machi. - MINISTERIO DE CULTURA

SAN SEBASTIÁN, 19 Sep. (del enviado especial de Europa Press, Francisco Serrano) -

La actriz Carmen Machi ha recibido este sábado, de manos del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el Premio Nacional de Cinematografía 2026 y ha ensalzado el "universo femenino de la mujer madura" en su discurso de agradecimiento, en el que también ha confesado que es consciente de la "suerte" que ha tenido con una profesión que le ha brindado una vida "maravillosa".

"He podido habitar mujeres con mundos muy diversos y muy interesantes que me han completado a mí como persona. Mujeres coherentes con vidas extraordinarias, fuertes, valientes, frágiles, inteligentes, analfabetas, y desde hace ya unos cuantos años, mujeres maduras. Gracias a sus creadores por poner el foco en ellas, por contar su historia y por darles visibilidad porque el universo femenino de la mujer madura interesa, y mucho. Doy fe", ha asegurado la actriz galardona en el acto de entrega en San Sebastián, en el marco del Festival de San Sebastián.

Al iniciar su discurso, Machi ha recordado cómo nació su vocación, cuando veía "a escondidas" películas en blanco y negro y, tras quedar impactada por alguna escena, corría a su habitación para reproducir delante del espejo lo que acababa de ver y escuchar. "Nunca imaginé que aquel juego era un refugio para reducir mi inseguridad y mi timidez. Se convertiría en mi oficio y mi manera de vivir", ha explicado.

En este sentido, ha agregado que "nunca" pensó que aquel juego de niña se convertiría en oficio. "Esta profesión me ha dado una vida maravillosa, se ha convertido en motor de mi felicidad y bálsamo para mis momentos más dolorosos. Soy consciente de la suerte que he tenido", ha subrayado.

La intérprete también ha puesto en valor el impacto que sus personajes han tenido en espectadores que se han acercado a ella para contarle cómo determinadas interpretaciones les han marcado o incluso les han ayudado. "Esto es tan fuerte, es algo tan valioso que me hace sentir muy útil", ha reconocido visiblemente emocionada.

Para Machi, estas experiencias explican la dimensión del cine más allá del entretenimiento. "Eso es el cine, además de un entretenimiento magnífico y un grandísimo plan, es un arma de construcción masiva que te sacude, que te abre los ojos, que abre la mente, que te moviliza, que te interpela, que te transforma", ha defendido.

Además, Machi ha aprovechado su discurso para reivindicar el cine español y felicitar a Javier Ambrossi, Javier Calvo y todo el equipo de 'La bola negra', película seleccionada para representar a España en los Oscar. "Me siento tan orgullosa de formar parte de nuestro cine, el cine español", ha afirmado.

URTASUN DESTACA SU TALENTO "INNATO" Y SU "VERSATILIDAD PRODIGIOSA"

Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha destacado que el Premio Nacional de Cinematografía reconoce en Machi a una actriz "grandísima" de "talento innato" y "versatilidad prodigiosa", capaz de asumir distintos retos y de "infundir vida y autenticidad" a los personajes que interpreta.

"Carmen Machi ha creado y desarrollado personajes arquetipos culturales de la ficción televisiva española. Todo eso forma parte de su bagaje y palmarés personal", ha elogiado el ministro.

Urtasun ha subrayado la cercanía con la que Machi consigue trasladar "las emociones, las dudas y los anhelos" de los personajes, y ha destacado una trayectoria desarrollada en teatro, televisión y cine. "Ha seguido siempre adelante sin detenerse, asumiendo retos, trabajando y creando", ha señalado.

"Pocas veces he recibido tanto mensajes de alegría como el día que anunciamos el premio a Carmen Machi", ha desvelado Urtasun. Al acto han acudido personalidades del cine como la productora Esther García, galardonada el año pasado con el Premio Donostia, el actor Paco León o la actriz Natalia de Molina, entre otros.

El primero en intervenir en el acto ha sido el cineasta Félix Sabroso, que ha trabajado con ella en la serie 'Furia' o en la película 'El tiempo de los monstruos', y que ha destacado la estrecha relación entre la forma de trabajar de Carmen Machi y su manera de entender la vida.

Sabroso ha reivindicado la "conquista de la sencillez" de Machi, un trabajo que, según ha señalado, es "el resultado más perseguido y complicado de conseguir para cualquier creador". "Tu grandeza artística no prescinde de tu esfuerzo, aunque todos sabemos la entrega que te ha exigido", ha subrayado.

"Como actriz eres muy grande, pero como aliada eres imprescindible", ha concluido. Por su parte, el guionista Diego San José ha reivindicado la capacidad de Machi para representar a través de sus personajes a toda una generación de mujeres que, a su juicio, durante mucho tiempo no estuvieron presentes en la ficción porque no constituían una minoría, sino "la mayoría, la normalidad, lo cotidiano".

San José ha explicado que ha reconocido en los personajes interpretados por Machi a su madre, sus vecinas y sus tías. "Cada personaje que hace Carmen, cada personaje de la carrera de Carmen, es como una pequeña pieza del puzzle. Si juntas todas las piezas, el mundo que aparece es España", ha señalado, antes de finalizar diciéndole: "Carmen, hoy subes llevando dentro a todas esas mujeres que has representado desde el principio".

Tras finalizar el acto, Paco León ha atendido a los medios de comunicación y ha confesado sentirse "muy privilegiado" de conocerla y de tenerla "como amiga y como referente". "Carmen es una compañera que te marca el norte de cómo se hace todo. Acabamos de ver cómo ha recibido un premio, donde la gente se pone muy supuesta, y donde la gente se da más importancia, y la vemos con una sencillez, una elegancia y una maestría para mí. Es un referente de todo. Ella es todo lo que es bueno", ha elogiado.