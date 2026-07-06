Catherine Laga'aia protagoniza 'Vaiana' y reflexiona sobre representación cultural: "Lo último que quieres es ofender" - STEVE VAS / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles 8 de julio llega a los cines el remake en imagen real de 'Vaiana' ('Moana'), cinta de animación de Disney estrenada en 2016 y nominada a dos premios Oscar que cuenta con una secuela y que ya prepara su tercera entrega. La trama sigue a la hija del jefe de una isla que, a pesar del miedo de su gente a aventurarse en el océano, emprende un peligroso viaje para tratar de restaurar el orden natural. Ambientada en las islas del Pacífico, la historia destaca por su representación cultural, algo que Catherine Laga'aia, la actriz que encarna a la heroína, encuentra de vital importancia y argumento clave para fundamentar este remake.

"Mostrar una cultura y mostrar de dónde viene la gente en la animación es algo muy diferente, porque, al tratarse de animación, te puedes permitir ciertas libertades", ha indicado la intérprete en un encuentro con varios medios de comunicación, entre los que se encontraba Europa Press. "En lo que respecta a la película en imagen real, queríamos asegurarnos de que fuera lo más fiel y auténtica posible, porque lo último que uno quiere es ofender o dar una imagen errónea de las personas para las que estamos haciendo esto", explica.

Laga'aia expone que se contó con un "equipo cultural increíble que trabajó muy duro y con gran dedicación para garantizar que presentáramos todo de forma auténtica y que respetáramos la tradición". "Eso se trasladó también a Tommy [Thomas Kail]", añade, señalando que el cineasta se considera un "invitado a esa cultura, ya que él no es originario de las islas del Pacífico".

LA IMPORTANCIA DE UN REMAKE EN IMAGEN REAL

Aunque Disney lleva años reimaginando sus clásicos, convirtiéndolos en películas en imagen real, normalmente lo ha hecho con títulos más antiguos, como 'El rey león', 'La bella y la bestia' o 'Blancanieves'. En contraste, apenas ha pasado una década desde el estreno del filme original de 'Vaiana' pero Laga'aia considera igualmente importante contar con una producción "con personas reales, de carne y hueso".

"Porque no hay nada como ver a alguien con un rostro parecido al tuyo o un rostro que reconoces o una textura de pelo que te resulta familiar, que se yergue con orgullo y dice: 'Así es como soy y de aquí es de donde vengo'", reivindica la intérprete.

"Creo que eso es algo que la gente realmente puede aprender de 'Vaiana': que celebramos formar parte de esta cultura y que esta es tan fundamental para quienes somos y de dónde venimos, que esperamos que esto pueda transmitirse de forma universal", expresa Laga'aia, que espera además que "personas de otras culturas y otros lugares puedan decir que están muy orgullosas de sus orígenes".

"Así que sí, diría que es una auténtica celebración de asegurarte de que eres fiel a ti mismo y de que puedes, por así decirlo, mostrarlo a gran escala, y que la gente se va a entusiasmar mucho con ello y te van a querer", agrega la actriz.

UNA "CARTA DE AMOR" A LA CINTA ORIGINAL

Para el remake, Laga'aia ha tomado el testigo de Auli'i Cravalho, la actriz que en la cinta original y su secuela prestaba su voz a Vaiana y que en esta versión ejerce de productora ejecutiva. "Hay mucho estrés porque lo único que quieres es que se parezca lo más posible a la versión original", expone Laga'aia, abordando cómo fue asumir el papel.

"Quieres que sea un homenaje a la original y que la represente con todo el cariño y la gratitud posibles, y... bueno, nuestra 'Vaiana' es como una carta de amor a esa versión de 2016", asegura la actriz, señalando que la única razón por la que se tiene el remake es por lo bien recibida que fue la película de animación.

"Sin duda, sentí mucha presión al meterme en el papel de Vaiana porque quería hacerle la justicia que se merecía, pero creo que hemos aportado tantos aspectos nuevos y detalles a la película que sentí que podía dejar mi huella en el personaje y hacerla mía sin comprometer lo que era originalmente", revela la intérprete.

EL OCÉANO COMO PERSONAJE

Además de por su representación de las culturas del Pacífico, 'Vaiana' destaca por su lectura como alegoría del cambio climático, ya que la historia gira en torno a devolver su corazón a una diosa de la naturaleza y la creación y restaurar el equilibrio roto por la arrogancia de un hombre. "Lo bonito de 'Vaiana' es que presenta el océano como algo más que un simple elemento. El océano es un personaje. Se percibe que tiene vida propia", observa Laga'aia al ser preguntada sobre esta perspectiva ecológica.

La actriz opina que, una de las cosas que la audiencia podría llevarse de la película es "que la razón por la que se percibe como algo tan bello, la razón por la que es algo tan impresionante a la vista, es por lo bien que se cuida, por lo mucho que significa para la gente", expresa. "En cierto modo, estamos representando tierras indígenas, estamos representando de dónde viene la gente. Por eso es aún más importante transmitir ese sentido del cuidado y mostrar la verdadera belleza y el carácter único de estos lugares en estos océanos", defiende.

Junto a Laga'aia, forman parte del reparto del filme Dwayne Johnson, que retoma su papel de las cintas de animación como Maui, John Tui, Frankie Adams y Rena Owen, entre otros. Como Johnson, Jemaine Clement vuelve a poner voz en la versión en inglés a su personaje de la cinta de 2016, el cangrejo Tamatoa.

La cinta original de 'Vaiana' se convirtió en todo un éxito. La película amasó 684 millones de dólares en taquilla y su popularidad se disparó con su llegada a Disney+. Asimismo, el filme contó con dos nominaciones a los premios Oscar, en las categorías de mejor largometraje de animación y mejor canción por 'How Far I'll Go', si bien finalmente no se hizo con ninguna estatuilla. La segunda entrega, estrenada en 2024. también arrasó en salas, recaudando 1.059 millones de dólares.

Según ha dado a conocer recientemente Johnson, la saga de animación contará con una tercera entrega, en la que ya están trabajando Jared Bush y Dana Ledoux Miller, guionistas del remake.