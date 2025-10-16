'Caza de brujas', 'La vida de Chunck' y 'La deuda', desde mañana en los cines

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva cinta de Luca Guadagnino protagonizada por Julia Roberts 'Caza de brujas' llega este fin de semana a los cines en los que también estará 'La vida de Chuck' y la cinta ganadora de la Palma de Oro del festival de Cannes, 'Un simple accidente'. El cine español tendrá también espacio en la programación semanal con dos esperadas películas, 'La deuda' y 'La cena'. Y para el público infantil, la adaptación cinematográfica de 'La casa de muñecas de Gabby'.

Luca Guadagnino dirige 'Caza de Brujas' un drama psicológico sobre una profesora universitaria que se encuentra en una encrucijada personal y profesional cuando una estudiante estrella acusa a uno de sus compañeros de trabajo y un oscuro secreto de su pasado amenaza con salir a la luz. Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg y Chloë Sevigny integran el reparto.

Dirigida por Mike Flanagan y protagonizada por Tom Hiddleston 'La vida de Chuck' cuenta una emocionante historia, narrada en orden inverso, sobre un hombre común cuya existencia adquiere un significado cósmico y profundo. A medida que la cinta retrocede, se descubren fragmentos clave de su pasado: su trabajo, su amor por la música, y sus luchas personales. Un relato que entrelaza elementos realistas con toques de fantasía, para explorar la importancia de los momentos individuales en la vida y cómo cada persona deja su huella en el universo.

'La cena' es una comedia dirigida por Manuel Gómez Pereira y protagonizada por Mario Casas, Alberto San Juan, Asier Etxeandia, Nora Hernández, Elvira Mínguez, Óscar Lasarte y Antonio Resines. Dos semanas después de acabar la Guerra Civil, Franco solicita una cena de celebración en el Hotel Palace. Un joven teniente, un maître meticuloso y un grupo de prisioneros republicanos expertos en cocina deben preparar un banquete impecable en tiempo récord. Todo parece ir sobre ruedas, pero en la cocina se trama algo más que un menú. La fuga está servida.

Daniel Guzmán dirige y protagoniza 'La Deuda', un thriller en el que sus protagonistas conviven en un modesto piso en el centro de la ciudad. Pese a sus dificultades económicas, ambos afrontan la vida con humor y mucho cariño hasta que un fondo de inversión adquiere el edificio y se ven obligados a abandonar su vivienda. Lucas intentará conseguir el dinero necesario para evitar la pérdida de la casa iniciando una huida hacia delante de difícil retorno. Rosario García, Itziar Ituño, Susana Abaitua, Luis Tosar, Mona Martínez, Frances Carrido y Fernando Valdivieso completan el reparto.

Jafar Panahi fue premiado con la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2025 por 'Un simple accidente', sobre como un incidente sin importancia desencadena una serie de consecuencias cada vez mayores. La cinta reivindica el cine independiente como camino de contestación y denuncia, un camino que inició el director iraní con otras de sus obras como 'Los osos que no existen'.

NUEVA VERSIÓN DEL CLÁSIDO DE CENICIENTA

'La hermanastra fea', de Emilie Blichfeldt, en una versión retorcida del clásico cuento de Cenicienta. Un sangriento relato de la sangre, sudor y lágrimas necesarias para convertir a Elvira en la reina del baile. En un reino de cuento de hadas donde la belleza es un negocio despiadado, Elvira hará lo que haga falta para captar la atención del príncipe.

Para el público infantil llega la adaptación cinematográfica de 'La casa de muñecas de Gabby'. Creada por las narradoras Traci Paige Johnson y Jennifer Twomey, la serie combina animación y acción real, en la que la protagonista abre una caja sorpresa antes de zambullirse por arte de magia en un fantástico mundo lleno de adorables personales felinos que viven dentro de una casa de muñecas.

Edward Berger dirige 'Maldita Suerte', la película protagonizada por Colin Farrel y Tilda Swinton en la que un jugador de apuestas, cuando su pasada y sus deudas empiezan a pasarle factura, se esconde en Macao donde conoce a alguien que podría tener la clave para salvarlo.

'Hasta que me quede sin voz' es el documental en el que el cantante Leiva narra en primera persona un retrato crudo y sin artificios de la espiral que atraviesa, y concede un acceso insólito a su vida en la cúspide de su carrera. Un problema irreversible en una cuerda vocal desafía de manera constante el presente y el futuro de un Leiva que no concibe otra opción que seguir.