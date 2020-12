El cine español homenajea a Julieta Serrano, que recibe una nueva oferta de Almodóvar

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La actriz Julieta Serrano ha recibido este jueves 10 de diciembre el homenaje de los académicos del cine español, con una nueva oferta de trabajo incluida del director Pedro Almodóvar.

"¿Hay algún personaje que te hayas quedado con ganas de hacer? Porque yo me comprometo aquí ahora mismo y te firmo que me pongo con ello de inmediato", ha señalado Almodóvar ante una desconcertada Serrano.

"No he pensado en ello. Una tiene ya una edad en la que aprecia todo lo que llega y el camino es limitado. Pero déjame pensarlo", ha dicho con humor, entre las risas y los aplausos de los asistentes al acto.

Almodóvar y Serrano han trabajado juntos en seis ocasiones ('Luci, Pepi y Bom'; 'Entre tinieblas'; 'Matador'; 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', 'Átame' y 'Dolor y Gloria'). Precisamente, de esa última colaboración la actriz recibió un premio Goya.

"Para hacer de tu madre no me comí nada el coco, me dejé guiar y no investigué", ha explicado Serrano en una charla con el cineasta en la sede de la Academia de Cine en Madrid. "Yo entiendo muy bien a los directores y no soy nada rencorosa", ha añadido bromeando.

Serrano ha recordado cómo recibió "con ilusión" esa última llamada de Almodóvar para trabajar después de 27 años de su último rodaje, aunque le aseguraban que era "un papel pequeño".

No obstante, Almodóvar ha reconocido que según avanzaba el rodaje se vio en la obligación de ampliar ese papel con varias escenas que "finalmente fueron claves". "Julieta es una mujer muy inteligente, con la que hablas a fondo de un personaje y te impresiona la conciencia de lo que está haciendo", ha añadido.

El acto ha contado con la presencia del presidente de la Academia, Mariano Barroso, y otros representantes del cine español, como la actriz Marisa Paredes. Además, se ha proyectado un vídeo en la que han aparecido Nora Navas, Rossy de Palma o Antonio Banderas, que se ha reconocido como "hijo cinematográfico" de Serrano.