El cine se vuelca con el 30 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco: Arranca el rodaje de 'El hijo de todos'

Álvaro Brechner, Mari Mar Blanco, Laia Manzanares y Pol Monen - JUAN NAHARRO

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

'El hijo de todos', el nuevo largometraje de ficción dirigido por Álvaro Brechner inspirado en el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, iniciará próximamente su rodaje en localizaciones de País Vasco. La ficción se estrenará en los cines coincidiendo con el 30 aniversario de la muerte del concejal del PP, al igual que 'Blanco', la producción de Félix Viscarret que comenzará a rodarse el 19 de octubre.

En el caso de Brechner, dirige un largometraje protagonizado por Pol Monen, Laia Manzanares, María Botto, José Luis García Pérez y Asier Etxeandia, que reconstruye los dos días que conmocionaron a España en julio de 1997, "recuperando la dimensión más íntima y humana de aquellos acontecimientos", según sus productores.

La película es una producción de Bowfinger International Pictures, Vaca Films, Esto también pasará, El hijo de Todos AIE, Telecinco Cinema y Pampa Films, en asociación con Sony Pictures Entertainment Iberia y con la participación de Movistar y Mediaset.

A través de la mirada de su familia, 'El hijo de todos' reconstruye dos días marcados por la angustia, la incertidumbre y la esperanza, durante los cuales millones de personas salieron a la calle para reclamar su liberación.

El título del largometraje nace de las palabras que pronunció Consuelo Garrido, madre de Miguel Ángel Blanco, tras conocer el asesinato de su hijo: "ETA no ha matado a mi hijo, ha matado al hijo de todos". Una frase que, según los productores, "resume el sentimiento colectivo que recorrió España durante aquellos días y que constituye el corazón emocional de la película".

Pol Monen dará vida en la ficción a Miguel Ángel Blanco; Laia Manzanares a su hermana, Mari Mar Blanco; María Botto, a su madre, Consuelo Garrido; José Luis García Pérez encarnará a su padre, Miguel Blanco; y Asier Etxeandia, estará en el papel de Carlos Tororika, alcalde de Ermua en aquel momento.

El guion, firmado por Eduard Sola (Goya 2025 al Mejor Guion Original) y Juma Fodde, es el resultado de un "exhaustivo trabajo de documentación, que ha contado con numerosos testimonios de personas que vivieron de cerca aquellos acontecimientos".

La película busca reconstruir no solo lo que ocurrió durante aquellas fatídicas 48 horas, sino también lo que significaron para una sociedad que, ante el sufrimiento de una familia, encontró una forma de expresar colectivamente su solidaridad y su rechazo a la violencia.

"Ésta es la historia de cómo se perdió el miedo. De cómo, en medio de la angustia, nació una esperanza colectiva. De cómo millones de personas hicieron suyo el destino de Miguel Ángel Blanco, un joven al que la inmensa mayoría no conocía, pero por cuya vida salieron a la calle. Es la historia de una familia y de la solidaridad de todo un país", ha explicado Álvaro Brechner, director de 'El hijo de todos'.

COLABORACIÓN DE MARI MAR BLANCO

El desarrollo de 'El hijo de todos' cuenta con la colaboración de Mari Mar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco, cuya generosidad y cercanía han permitido al equipo creativo aproximarse a la intimidad de una familia que vivió aquellos acontecimientos en primera persona.

María Luisa Gutiérrez, productora de la película y socia fundadora de Bowfinger Internacional Pictures, ha destacado la "inmensa generosidad" de Mari Mar Blanco. "Siempre entendió que, para transmitir una verdad profunda, el cine tendría que recurrir muchas veces a algo que, literalmente, no es verdad: la ficción", ha argumentado Gutiérrez. "De cada encuentro con ella, guionistas, director, actores y productores hemos intentado recoger cada recuerdo y cada detalle para dotar a la película de verdad y humanidad", ha añadido.

Ha expresado, asimismo, el deseo de que "quienes no vivieron aquellos días comprendan lo que significaron, que se acerquen no solo al dolor de una familia, sino al de todas las familias que sufrieron el terrorismo, y que descubran cómo aquella tragedia despertó una respuesta colectiva que dio lugar al Espíritu de Ermua". "Queremos que quienes sí los vivimos recordemos la fuerza que podemos tener cuando estamos juntos", ha añadido.

En todo este proceso, han contado asimismo con las aportaciones de Carmen Ladrón de Guevara, abogada especialista en terrorismo. "Su conocimiento, documentación y cercanía a las víctimas nos han ayudado, desde el guion hasta el vestuario, a abordar esta historia con la sensibilidad y el respeto que merece", han indicado los productores.

Esta película se suma a 'Blanco', largometraje de ficción dirigido por Félix Viscarret que comenzará su rodaje el próximo 19 de octubre. Su estreno en salas de cine está previsto para el 9 de julio de 2027, en el marco del 30º aniversario de este asesinato, como han anunciado desde Nadie es Perfecto, que produce la cinta con la vasca Euskadi Movie, con la participación de RTVE y Netflix. La película será distribuida por Universal Pictures International Spain.