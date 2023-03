'Cleo vendrá esta noche', de Aitana Ahrens y Miguel Guindos, Roel de Oro de la Semana de Cine de Medina

VALLADOLID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El corto 'Cleo vendrá esta noche', dirigido por Aitana Ahrens y Miguel Guindos, ha ganado el Roel de Oro que otorga el Jurado del 31 Certamen Nacional de Cortometrajes en el marco de la 26 Semana de Cine de Medina del Campo (Valladolid).

Inspirada en el 'Gran Gatsby', de F. Scott Fitzgerald, la propuesta ganadora, producida por Cinètica Produccions, Auca Films y

Acampada Films, narra la historia de amor entre Aitana (Aitana Ahrens) y Cleo (Marina Pérez) y mezclando la ficción con lo experimental. La historia se aborda desde el presente, en una fiesta de Halloween llena de desconocidos, y el pasado, al que se viaja en vídeos y fotos, todo ello con epicentro en la Gran Vía madrileña.

Los dos directores, menores de 25 años, se conocieron estudiando en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM) y ya han dirigido otros cortometrajes.

En concreto, Ahrens se alzó en septiembre con el premio a mejor película y el premio del público en la categoría Disidentes del Festival LesGaiCineMad con su corto 'Plastic Touch', mientras Guindos ha dirigido los cortometrajes 'Lupita de aquí en adelante', 'No es la playa pero no está mal', 'Un verano y Buitre x Gato'.

El certamen ha reconocido también al corto 'Me llamabas septiembre', de Fernando Bonelli, que se ha llevado el Roel de Plata, decidido por el público. Esta propuesta se ha alzado también con la Mención especial al Mejor cortometraje del Jurado ASCEDIS.

Asimismo, el Roel a Mejor cortometraje documental ha sido para 'Carmen, sin miedo a la libertad', de Irene Baqué, y el a Mejor corto de animación para 'Humburg Manor', de Juan Carlos Mostaza.

El premio a la Mejor dirección ha recaído en Carmen Jiménez por 'Lava'; el de Mejor Actor en Joan Carreras por su papel en 'Mussol', de Juanjo Giménez, y el de Mejor actriz en Marina Salas por su participación en 'Madreselva', de Nata Moreno.

El galardón al Mejor Guión se lo han llevado Inés González y Martí Juan Batet por 'Artesanía', dirigida por David Pérez Sañudo; el de Mejor música original lo ha ganado Manu Riveiro por 'Balle Voyage', de Iria Ares, y el de Mejor fotografía, Imanol Ruiz de Lara por 'Flechas', corto que él mismo dirige y con el que ha ganado también Federico Pájaro en premio a Mejor Sonido. Además, Cris Franchy se ha hecho con el premio a Mejor vestuario por 'Rubio cobrizo', de Pablo Quijano.

OTROS PREMIOS

Por otro lado, el Premio de la Juventud ha sido para 'Alegre y Olé', de Clara Santaolaya, mientras en los premios del 26º Certamen Internacional de Cortos ha triunfado 'The Devil', de Jan Bujnowski, que ha obtenido el primer premio.

'By Flávio', de Pedro Cabeleira, ha obtenido el segundo premio en esta categoría, en la que el Premio de la Juventud ha recaído en 'The boy who couldn't feel pain', de Eugen Merher.

Por otra parte, 'Corazón de tango', de Bárbara Fernández, y 'Los coches chocones', de Marco Leonato, se han llevado el Premio del Jurado y del Público, respectivamente, en el marco del 19º Certamen Nacional de Videoclips.

'Iago y tristán', de Miguel Ibáñez, ha ganado el Premio del Jurado en la sección La Otra Mirada, en la que 'Arquitectura emocional 1959', de León Siminiani, se ha hecho con el Premio Especial UNED.

Por último, 'Antíclimax', de Néstor López y Óscar Romero, ha sido reconocido con el Premio Castilla y León; 'Quiet', de Héctor Romance, con el Premio del Jurado Joven al Mejor cortometraje fantástico, y 'Cinco lobitos', de Alauda Ruiz de Azúa, ha obtenido la Mención de la Mancomunidad Tierras de Medina a la película que mejor refleja los valores humanos y sociales.

'Labordeta, un hombre sin más', de Paula Labordeta y Gaizka Urresti, se ha hecho con la Mención La Imagen de la Historia - Universidad de la Experiencia y Cineastas Asociados Medinenses.