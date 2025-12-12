1035478.1.260.149.20251212114701 Clip en primicia de Fragmentos, el nuevo drama protagonizado por Emma Suárez - AF FILMS

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ya está en cines 'Fragmentos', la nueva película de Horacio Alcalá ('Finlandia', 'A ras del cielo'). Un drama emocional que cuenta con guión de Frank Ariza ('Reversión', 'Con los años que me quedan') y que está protagonizado por Emma Suárez, Asia Ortega, José Luis García Pérez y Manu Vega.

Precisamente Vega es, junto a la ganadora de tres Premos Goya, Emma Suárez, el protagonista de este clip en primicia para los lectores de Europa Press en el que, mientras trabajan la tierra, sus personajes se sinceran sobre las dificultdes de pareja que ambos están atravesando.

Y es que 'Fragmentos' aborda la complejidad de las relaciones humanas a través de las heridas profundas en dos parejas: una joven al borde del colapso y otra adulta que descubre que la felicidad también puede ser frágil.

"'Fragmentos' es un espejo despiadado que refleja la complejidad del amor contemporáneo. Quería crear una película que no juzgara a sus personajes, sino que los desnudara hasta mostrar sus heridas más profundas", señala el director del filme que destaca que se trata de una "historia sobre la necesidad de romperse para poder reconstruirse". "En este paisaje volcánico de Lanzarote, donde la lava petrificada convive con la belleza, nuestros protagonistas descubren que el amor verdadero a veces requiere la valentía de soltar", señala Alcalá.

"Diego decide poner rumbo a la roca volcánica paradisíaca con su mujer Alba para probar suerte por enésima vez en su matrimonio. Una relación sin sexualidad y discusiones continuas, de idas y venidas con personas de por medio, sin importar el daño que esto les causa. Alba permanece con su coraza cerrada, sin ver que su actitud es la causa del naufragio de su relación. Irene y Ben son los anfitriones de 'La Geria', donde se hospedan. Una pareja de prometidos cuya felicidad tiende de un hilo con la llegada de sus invitados. 'Siete preguntas para salvar tu matrimonio' en una revista de prensa rosa será lo que destape la verdad de ambas relaciones", adelanta la sinopsis oficial del filme.