'Cónclave' o 'Deapool y Lobezno' aspiran a los XIII Premios ATRAE a la mejor traducción y adaptación audiovisual

Premios de la Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España (ATRAE)

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Cónclave', 'Deapool y Lobezno' o 'Kung Fu Panda 4' se hallan entre finalistas de la XIII edición de los Premios ATRAE que otorga la Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España (ATRAE) para reconocer a los mejores trabajos de traducción y adaptación audiovisual, según ha informado la asociación.

En concreto, los finalistas a la mejor traducción y adaptación para doblaje de largometraje en castellano son: 'Anora', Javier Pérez Alarcón (traducción) y Manuel Osto (adaptación); 'Cónclave', Mario Pérez (traducción) y Manuel García Guevara (adaptación); 'Deadpool y Lobezno', Pablo Fernández Moriano (traducción) y Rafael Calvo (adaptación).

En el caso de los finalistas a la mejor traducción y adaptación para doblaje de serie en castellano, el jurado ha elegido a 'Bob's Burgers' (T15), Juan Vera Conesa (traducción) y Lucía Esteban (adaptación); 'El Simpatizante', Dani Solé (traducción) y Jose Claudio Ruiz (adaptación); 'Futurama' (T12), Elena Jiménez Moreno (traducción) y Juan Antonio Arroyo (adaptación).

Respecto a los finalistas a la mejor subtitulación de largometraje en castellano, el jurado ha escogido a 'Aquella Navidad', Victoria Díaz Hernández (traducción) e Iván Fraile Ramos (revisión); 'Damsel', Joan Gutiérrez; 'Deadpool y Lobezno', Lía Moya.

Sobre los finalistas a la mejor subtitulación de serie en castellano, el jurado ha seleccionado a 'Benjamin Franklin', Juan Vera Conesa (traducción) y Ascen Martín Díaz (revisión); 'Camden, un barrio icónico', Alejandra Menéndez-Valdés Pérez (traducción) y Aurora Grandal Vázquez (revisión); 'El Decamerón', Javier Rebollo Trigueros (traducción) y Guillermo Parra (revisión).

Para la categoría de mejor traducción y adaptación para doblaje en catalán, el jurado ha elegido a 'El Senyor dels Anells: els anells de poder' (T2), Dani Solé (traducción) y Marc Zanni (adaptación); 'Els Padrins Màgics. Un nou desig (The Fairy Oddparents: A New Wish)' (T1), Ada Arbós Bo (traducción) y César Andreu (adaptación); 'Garfield: la pel·lícula', Martí Mas (traducción) y Josep Sobrevia (adaptación).

En el caso de los finalistas a la mejor subtitulación en catalán, el jurado ha escogido a 'Kung Fu Panda 4', Jordi Bosch Díez (traducción) y Jota Martínez Galiana (revisión); 'Ricky Stanicky', Nahuel Martino (traducción) y Guillermo Parra (revisión); 'Spellbound', Maria Riu Piñol.

Asimismo, los finalistas a la mejor traducción y adaptación para doblaje en gallego son 'A canción do mar (Song of the sea)', Luísa Lage (traducción) y Andrés Bellas (adaptación); 'Des', Rosa Camiña (traducción) y Antón Rubal (adaptación); 'É pecado (It's a Sin)', Manuel Eiroa Rial (traducción) y Antón Rubal (adaptación).

Por su parte, los finalistas a la mejor subtitulación en gallego son 'Emily en París' (T4), Abraham Díaz López; 'Oh, Canada', Samuel Solleiro; 'The Gentlemen', Marina do Albardeiro (Marina Rodríguez García).

En el caso de los finalistas a la mejor traducción y adaptación para doblaje en euskera, el jurado ha elegido a 'Avatar: The Last Airbender', Zigor Garro (traducción) y Xabier Alkiza (adaptación); 'En fin', Zigor Garro (traducción) y Xabier Alkiza (adaptación); 'Orion and The Dark', Xabier Izagirre (traducción) y Jon Goiri (adaptación).

Además, en la categoría de mejor subtitulación en euskera, el jurado ha seleccionado a 'Rebel Moon - Part two: The Scargiver', Yara Prieto Ortiz; 'The Brothers Sun', Garbiñe Ugarte Gracianteparaluceta; 'Thelma The Unicorn', Garbiñe Ugarte Gracianteparaluceta.

Sobre los finalistas a la mejor traducción y adaptación para voces superpuestas, el jurado ha elegido a 'Desafío en la arena' (T3), Irene Flores; 'Jugando con Fuego' (T6), Juanjo Muñoz Moreno (traducción) y Eugenio Roldán Lázaro (adaptación); 'La verdad contra Alex Jones', Estrella García Albacete.

En la categoría del mejor guion de audiodescripción, el jurado ha nominado a 'El hoyo 2', Marta Aguilar Vicario; 'El juego del calamar' (T2), Esmeralda Azkarate-Gaztelu; 'La vida secreta de los animales', Tòfol Cabeza-Cáceres.

Respecto a los finalistas al mejor subtitulado para personas sordas, el jurado ha elegido a 'Hechizados', Tatiana López (subtitulación) y Victoria Díaz Hernández (revisión); 'Supacell', María López Lozano (subtitulación) y Javier Rebollo Trigueros (revisión); 'Ultraman: el ascenso', Victoria Tormo Peris (subtitulación) y Tòfol Cabeza-Cáceres (revisión).

En el caso de los finalistas a la mejor traducción de videojuego con doblaje, el jurado ha seleccionado a 'El escudero valiente', Roberto Ruiz García (traducción) y Cristina Herráiz Olivas (revisión); 'Indiana Jones y el Gran Círculo', Narcís Lozano Drago, Pablo Burgos González, Teresa Jarrín Rodríguez, Victoria A. Nieto García (traducción) y Patricia López Iglesias (revisión); 'Warhammer 40,000: Space Marine 2', David Mota Robles, Estrella García Albacete y Iago Álvarez Graña.

Finalmente, en el caso de los finalistas a la mejor traducción de videojuego sin doblaje, los elegidos son 'Final Fantasy VII Rebirth', Sonia Pulido Maroto, Alejandra Pérez Gallego y Emilio Ros Casas; 'Metaphor: ReFantazio', Alba Anoria Ortuño, Aurora Ramírez Martínez-Esparza, Emilio Ros Casas, Juan Ramón Acedo, María José Vecino Puerto, Nacho Sendino, Natalia Infante, Yasmina Casado González (traducción), Alicia del Fresno Orellana y Fátima Parejo Díez (revisión); 'Until Then', Iago Álvarez Graña, Arturo Pérez Ortega y Sergio Hernández.

La asociación organiza los Premios ATRAE, que reconocen la excelencia en la traducción y adaptación de guiones para cine, televisión y plataformas de streaming, así como en la localización de videojuegos, con el objetivo de promover la profesionalidad y la innovación en un sector clave para la internacionalización de contenidos audiovisuales.