La coordinación de intimidad, profesión "ligada" al 'MeToo': "Se exponen situaciones que antes estaban normalizadas"

Archivo - Rodaje '10.000 KM', de Carlos Marques-Marcet - OSCAR FERNANDEZ - Archivo

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coordinación de intimidad se ha consolidado en los últimos cinco años en la industria audiovisual española como una figura especializada en preparar las escenas íntimas, coreografiar los movimientos y garantizar que se respeten los límites de los intérpretes.

"Su aparición va ligada de forma innegable al 'MeToo'. Que haya surgido esta profesión no es el único cambio que ha experimentado la industria sino que ha habido una conversación sobre qué tipos de procesos de trabajo hay y cómo queremos trabajar, además de cómo nos influyen las dinámicas de poder", ha asegurado la profesional en coordinación de intimidad Lucía Delgado en una entrevista con Europa Press, junto con su compañera Tábata Cerezo. Ambas actrices de formación, comenzaron a trabajar como coordinadoras de intimidad tras formarse a través de un programa impulsado por Netflix, cuando esta figura todavía no estaba implantada en España.

Ambas aseguran que gracias a esta profesión ahora "se están exponiendo situaciones que antes se consideraban normalizadas". Delgado asegura que la expansión de las plataformas, el contenido bajo demanda y el aumento de las escenas íntimas en las producciones han puesto de manifiesto la necesidad de contar con profesionales especializados para abordar este tipo de secuencias.

"Fuimos muy pioneras en España, no sabíamos muy bien qué tal se iba a acoger el rol, pero la verdad es que ha sido todo un éxito", ha destacado Tábata Cerezo. En estos cinco años, han participado en cerca de 200 producciones y aseguran que la profesión está "completamente instaurada" en la industria audiovisual española.

La figura, como explican, surgió para cubrir un vacío en la preparación de las escenas íntimas, que en muchas ocasiones quedaban a merced de la improvisación y sin una metodología específica. "Como actrices, antes de que la coordinación de intimidad existiera siquiera, habíamos vivido y comentado con compañeras y compañeros el vacío que había alrededor del contenido íntimo", explica Delgado. La falta de planificación podía generar situaciones incómodas y dejar a los intérpretes con poco control sobre lo que querían contar en esas escenas.

Frente a ese modelo, las coordinadoras trabajan con antelación con la dirección y los intérpretes para acordar los límites de desnudez y contacto físico, preparar los movimientos y ensayar las secuencias antes del rodaje. Su labor también busca reducir las desigualdades de poder que pueden dificultar que un actor o una actriz exprese sus límites ante quien dirige. "Ayudamos a que esa información se dé una horizontalidad mayor que permita tener un espacio de confianza donde poder expresar tus límites", señala Cerezo.

Las profesionales colaboran en la construcción de las escenas para que respondan a las necesidades narrativas de la historia, al tiempo que garantizan que se respeten los límites personales, contractuales y artísticos de los intérpretes. "Algo que para nosotras es fundamental es que no tengamos este sentido de que las escenas íntimas se vuelven gratuitas, sino que todas las decisiones que se tomen tengan que ver también con qué personajes estamos contando", apunta Cerezo.

En este sentido, ambas defienden que el trabajo no se limita a las escenas de sexo ni se dirige exclusivamente a proteger a las actrices. La exposición física y emocional puede afectar a cualquier intérprete, con independencia de su género o de las características de la relación que represente en pantalla. "A veces existe la idea errónea de que la coordinación de intimidad está solo para proteger a las mujeres, a las intérpretes femeninas, y en absoluto", subraya Cerezo.

UNA INDUSTRIA EN PROCESO DE APRENDIZAJE

Las coordinadoras consideran que el audiovisual español todavía está inmerso en un proceso de aprendizaje sobre cómo abordar las escenas vulnerables y mejorar las condiciones de trabajo. Su figura forma parte de una transformación más amplia que incluye otros perfiles especializados en los cuidados y en la protección de quienes participan en los rodajes. "Estamos viviendo, desde hace cinco años, cambios en muchas partes del proceso de trabajo en nuestra industria", sostiene Delgado.

Entre las producciones en las que han trabajado figuran series como 'Élite', 'Todas las veces que nos enamoramos', 'Las de la última fila', 'Smiley', 'Mi querida señorita', 'Respira' y 'Superstar'.

También han participado en 'La bola negra', la película de Los Javis, en la que se incorporaron desde las primeras fases de la preproducción para adaptar su trabajo a las necesidades creativas del proyecto.

Delgado destaca que el filme les permitió colaborar con unos directores con los que ya habían coincidido en otros proyectos como productores ejecutivos, pero con quienes no habían trabajado anteriormente en la dirección. Aunque la película no cuenta con numerosas escenas íntimas, considera que fue interesante encontrar el modo de adaptar el proceso a su particular mirada creativa.

Preguntadas por la decisión de algunos intérpretes de trabajar sin la presencia de coordinadores de intimidad durante determinadas escenas, Delgado aclara que no siempre es necesaria su asistencia en el set. "En ocasiones, cuando el riesgo es bajo y la secuencia se limita, por ejemplo, a un beso entre actores adultos, puede bastar con las conversaciones previas para acordar cómo se desarrollará", apuntan las coordinadoras.

Ambas aspiran a seguir colaborando con cineastas de distintas sensibilidades y generaciones para extender una metodología que consideran útil tanto para la protección de los intérpretes como para el propio proceso creativo. Cerezo, de hecho, señala que le gustaría trabajar con Pedro Almodóvar, después de que el cineasta expresara recientemente sus dudas sobre esta figura. "Me encantaría poder tener la oportunidad de colaborar con él y convencerle de las virtudes del trabajo", concluye.