El sector audiovisual pide a Cultura "flexibilizar" los plazos sobre los estrenos que marcan las ayudas

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sector audiovisual ha solicitado al Ministerio de Cultura y Deporte "flexibilizar" los plazos sobre los estrenos que contemplan las ayudas que reciben las películas, tal y como ha manifestado el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, al titular del departamento, José Manuel Rodríguez Uribes, que esta semana ha llamado a los representantes del sector cultural para trasladarles las medidas aprobadas por el Gobierno ante la crisis del coronavirus.

Tal y como ha señalado Barroso en declaraciones a Europa Press, el sector ha pedido "flexibilizar todos los plazos que marcan las ayudas y los contratos" en relación con los estrenos, así como "soporte económico para todas las producciones que accedan a festivales y quieran estrenar en cines".

Además, el presidente de la Academia cree que es "importante" que no se retrasen las convocatorias porque si no, "cuando pase la crisis se tardará mucho en arrancar", al tiempo que ve necesario también que las empresas del sector se puedan acoger a las ayudas del consorcio de seguros, ya que ahora mismo hay en torno a "50 títulos sin fecha de estreno pero que tienen que hacerlo antes de fin de año".

En cuanto a las cifras del efecto que el coronavirus ha tenido en el sector, Barroso ha señalado que las alrededor de 40 asociaciones que existen en el sector audiovisual están evaluando las cifras actualmente, por lo que aún es pronto para cuantificar el "impacto".

En referencia a las medidas que han tomado Francia y Alemania respecto a la cultura, Barroso alaba que estos países se hayan "movilizado" en una situación de "carga tremenda", y ha señalado que en el caso de España, las palabras del ministro de Cultura y Deporte "indican que están siendo sensibles a esta situación". "Ahora esperamos medidas concretas", ha dicho.

En cualquier caso, Barroso ha destacado "por encima de todo" la "disposición del colectivo del sector del cine a dar prioridad a lo esencial", que son las "necesidades" de las personas, tal y como la Academia de Cine resaltó en un comunicado hace apenas unos días, en el lanzó un mensaje de apoyo y solidaridad.

"En este momento se han difuminado los sectores, es una situación de emergencia y tiene que quedar claro que lo que dice el sector es a partir de ponerse al servicio de toda la sociedad. Nuestra responsabilidad es, aparte de quedarse en casa, ayudar a que las cosas fluyan y los casos más urgentes sean atendidos los primeros", ha recalcado.

Tal y como ha indicado Barroso, "ahora se está viendo que el primer bien es la sanidad y la alimentación", lo que a su juicio "ordena todo de una manera nueva". "¿Quién puede hablar ahora de la privatización de la sanidad, o de lazos amarillos, por ejemplo? Estamos todos en lo esencial", ha dicho.

"GOLPE" PARA LOS CINES

Barroso ha reconocido que la situación actual es un "golpe" para el cine en las salas, por lo que cree que "es relevante enfatizar que buena parte del cine español no quiere renunciar a los festivales ni salas de cine y para ello necesita ayuda de Ministerio". No obstante, a pesar del golpe que supone para un sector que se veía "abocado a un cambio de modelo ", afirma que "no es el final".

En cuanto al efecto rebote de asistencia cuando termine el confinamiento de la población en sus hogares, ha destacado que la respuesta es "imprevisible", aunque está convencido de que la gente estará deseando "ir al encuentro unos de otros". "El encuentro en las salas será una manera de vivir la experiencia colectiva de nuevo de ver cine", ha dicho.