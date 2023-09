Cristi Puiu retrata la Rumanía pandémica en 'MMXX': "Fue un período difícil del que no sé si aprendimos algo"

SAN SEBASTIÁN, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cineasta rumano Cristi Puiu ha llegado al Festival de San Sebastián para luchar por la Concha de Oro con su "necesaria" película 'MMXX' en la que retrata la Rumanía pandémica.

"Fue un período difícil en el que no sé si aprendimos algo. Es una pregunta que me hago a mi mismo. Era difícil porque había muchas preguntas sin respuestas y debido al temor que instigaban las autoridades fue una época complicada para vivirlo y entenderlo", ha recordado este lunes en rueda de prensa.

En la película, el realizador introduce partes irónicas en los cuatro relatos con argumentos independientes en los que se compone la cinta. "Creo que es extremadamente peligroso no hablar acerca de lo que sucedió durante los años de la pandemia. Que algo sea serio no me impide ver cómo ha sucedido las cosas y ver cómo han actuado las personas", ha explicado, en relación al egoísmo de los personajes.

Asimismo, Puiu, preguntado acerca de por qué le da tanto valor a las palabras en su cine, ha señalado que él llegó al cine a través de la literatura y ha sostenido que la comunicación es fundamental para entenderse.

"Existe un camino muy importante que me vincula a la poesía y a la literatura, aunque esto puede sonar muy divertido porque si ves mis películas no parecen que sean muy poéticas, pero estoy muy vinculado a las palabras", ha afirmado.

En relación con el trabajo de Puiu, la actriz Otilia Panainte le ha agradecido la confianza que ha depositado en los actores, a quienes ha permitido participar en la escritura del guión a través de historias personales de cada uno. "Ha sido un gran desafío y algo muy positivo el poder escribir algo que te pertenece a ti y luego entregarlo a la cámara", ha señalado.

Panainte también ha reconocido que la escritura de sus historias individuales les sirvió como "ejercicio terapéutico". "Fue excelente poder contar la historia de cada uno y ser escuchada por un grupo de personas que al final se convirtieron en amigos, lo que permitió que las cosas mejoraran. Creo que todos mejoramos en ese contexto", ha comentado.