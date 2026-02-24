'La Deuda' de Daniel Guzmán o 'Siempre es invierno' de David Trueba, 'olvidadas' de la 40 edición de los Goya

Archivo - Daniel Guzmán, mejor director novel por su película A Cambio de Nada en los Goya 2016. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Premios Goya celebran este sábado, 28 de febrero, su 40 edición en Barcelona, donde se reunirá a gran parte del cine español con 'Los Domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, y 'Sirat', de Oliver Laxe, como grandes favoritas al cosechar 13 y 11 nominaciones, respectivamente.

Sin embargo, otros títulos como 'La Deuda', de Daniel Guzmán; 'Siempre es Invierno', de David Trueba; 'La Buena Suerte', de Gracia Querejeta o 'Wolfgang (Extraordinario)', de Javier Ruiz, son algunas de las 'olvidadas' de esta edición.

Algunas de estas películas no cuentan con ninguna nominación a los Goya a pesar de haber tenido un recorrido en paralelo al de algunas cintas que sí optan a algún 'cabezón' este sábado. Este es el caso de 'La Deuda' o 'La Buena Suerte' que compitieron en la Sección Oficial del Festival de Málaga con 'Sorda' (7 nominaciones), 'La Furia' (2 nominaciones), 'Los Tortuga' (2 nominaciones), 'Muy Lejos' (2 nominaciones) o 'La buena letra' (1 nominación), entre otras.

Durante este fin de semana, Daniel Guzmán se quejó en su perfil de X de que la Academia de Cine no hubiera sabido valorar su obra y aseguró en distintos mensajes que "hacer este tipo de cine no compensa personal ni profesionalmente". Además, comentó que algunas películas "no dependen de ellas mismas" (para estar nominada a los Goya), sino de varios factores ajenos a la propia película que inciden en su visibilidad.

"De momento, parte de la prensa y la Academia tendrá que seguir con otro tipo de películas un tiempo largo. Este tipo de cine, por ahora, no tiene su lugar. Sí para el público", aseguró este pasado domingo.

Sobre este asunto, el actor Luis Tosar --que aparece en 'La deuda' y que presentará la gala de los Goya junto con Rigoberta Bandini-- ha asegurado que las nominaciones dependen del "posicionamiento" de la cinta y del "ruido" que genere, y ha agregado que es una cuestión de "calendarios" y no de que "te cojan o no te cojan rabia".

"A veces uno cree que tiene su sitio más o menos hecho y a veces no lo es tanto. Las películas necesitan mucho espacio y necesitan ruido y generar movimiento para que eso se traduzca, sobre todo en el caso de los premios Goya. Es parte de la idiosincrasia de los premios. Lo que pasa es que cuando uno tiene unas expectativas puestas en algo y luego no resultan así, pues es lógica la decepción", ha respondido Tosar en una entrevista con Europa Press.

Asimismo, también destaca la ausencia de 'Siempre es invierno', de David Trueba, dos veces ganador del Goya por 'Vivir es fácil con los ojos cerrados' o de su actor protagonista, David Verdaguer, que logró el 'cabezón' en 2024 por 'Saben Aquell', dirigida también por Trueba.

Otro de los éxitos en taquilla de 2025 fue 'Wolfgang (Extraordinario), que consiguió cerrar el año pasado como la tercera película que más recaudó, con casi cuatro millones de euros gracias a casi 600.000 espectadores. En esta lista de ausencias también destaca 'Todos los lados de la cama', secuela de 'El otro lado de la cama' y 'Los dos lados de la cama'. La primera cinta de la saga logró en 2003 seis nominaciones y el Goya a mejor sonido. La segunda parte tampoco logró ninguna nominación, al igual que su tercera parte.

La lista de 'olvidadas' se amplía con 'Votemos', de Santiago Requejo, que en 2025 realizó este largometraje después de que su cortometraje 'Votamos' lograra en 2022 una nominación a mejor corto de ficción o 'Padre no hay más que uno 5', de Santiago Segura, que logró ser la cinta más taquillera el año anterior, con casi 13,5 millones de euros y más de dos millones de espectadores.

En cuanto a actores o actrices que no están nominados destacan Luis Zahera, Karra Elejalde o Jesús Carroza por 'Tierra de Nadie'; Natalia de Molina o Emma Suárez por 'Desmontando un elefante'; Quim Gutiérrez, Ernesto Alterio, Gorka Otxoa, Inma Cuesta o Belén Rueda por 'Un funeral de locos'; o Michelle Jenner por 'El secreto del orfebre', entre otros.