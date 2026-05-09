Los Domingos, favorita en unos Platino salpicados por el cruce de declaraciones entre Ayuso y Sheinbaum

Guillermo Francella recibe el Premio Platino de Honor - EUROPA PRESS

CANCÚN 9 May. (del enviado especial de Europa Press Francisco Serrano) -

'Los Domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, y 'Belén', de Dolores Fonzi, parten como grandes favoritas en la XIII edición de los Premios Platino Xcaret, que celebra este sábado, 9 de mayo, en la Riviera Maya, la gala del cine iberoamericano, salpicada por el cruce de declaraciones entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Las dos películas encabezan la lista de candidatas con 11 nominaciones cada una, situándose al frente de un quinteto de aspirantes al Platino a Mejor Película Iberoamericana de Ficción que completan 'Aún es de noche en Caracas', de Marité Ugás y Mariana Rondón; 'El agente secreto', de Kleber Mendonça Filho; y 'Sirât', de Oliver Laxe.

En la categoría de Mejor Dirección, el premio se decidirá entre Alauda Ruiz de Azúa ('Los Domingos'), Dolores Fonzi ('Belén'), Kleber Mendonça Filho ('El agente secreto') y Oliver Laxe ('Sirât'). A estas nominaciones se suman las de Mejor Guion, donde compiten Ruiz de Azúa, Kleber Mendonça, Laxe junto a Santiago Fillol por 'Sirât' y Simón Mesa Soto por 'Un poeta'.

En interpretación protagonista de largometraje optan al Platino masculino Alberto San Juan ('La Cena'), Guillermo Francella ('Homo Argentum'), Ubeimar Ríos Gómez ('Un poeta') y Wagner Moura ('O agente secreto'), mientras que el galardón femenino se dirimirá entre Blanca Soroa y Patricia López Arnaiz por 'Los Domingos', la propia Dolores Fonzi por 'Belén' y Natalia Reyes por 'Aún es de noche en Caracas'.

Los apartados de reparto de largometraje ya tienen dueños tras la entrega adelantada de varios galardones técnicos este viernes. Camila Plaate, por 'Belén', se ha impuesto en Mejor Interpretación Femenina de Reparto, y en el lado masculino, Álvaro Cervantes ha sido reconocido por su trabajo en 'Sorda'.

Más allá del largometraje de ficción, los Platino volverán a reconocer la mejor película documental, con 'Apocalipse nos Trópicos', 'Bajo las banderas, el sol', 'Flores para Antonio' y 'Tardes de soledad' como aspirantes. También competirán por el premio a la Mejor Película de Animación 'Decorado', 'Kayara', 'Olivia y Las Nubes' y 'Soy Frankelda', mientras que la comedia iberoamericana de ficción tendrá como finalistas a 'Homo Argentum', 'La Cena', 'Un cabo suelto' y 'Un poeta'.

En el terreno de la ópera prima, el Platino se decidirá entre 'La misteriosa mirada del flamenco', 'Manas', 'No nos moverán' y 'Sorda'. Las series y miniseries, que en los últimos años han ganado peso en los Platino, volverán a tener un espacio central en esta XIII edición.

En Miniserie o Teleserie de Ficción o Documental aspiran al galardón 'Anatomía de un instante' (España), 'Chespirito: sin querer queriendo' (México), 'El Eternauta' (Argentina) y 'Las muertas' (México). Por su parte, el premio a Mejor Serie de Larga Duración se decidirá entre 'Beleza Fatal' (Brasil), 'La promesa' (España), 'Sueños de libertad' (España) y 'Velvet: el Nuevo Imperio'.

En los apartados de creación seriada, el Platino al Mejor Creador de Miniserie o Teleserie se disputará entre Bruno Stagnaro ('El Eternauta'), Mariano Varela y Ariel Winograd ('Menem'), el equipo formado por Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo y Alberto Rodríguez ('Anatomía de un instante') y Rodrigo Guerrero ('Estado de fuga: 1986').

En interpretación masculina en miniserie o teleserie competirán Álvaro Morte ('Anatomía de un instante'), Javier Cámara ('Yakarta'), Leonardo Sbaraglia ('Menem') y Ricardo Darín ('El Eternauta'), mientras que en la categoría femenina harán lo propio Candela Peña ('Furia'), Carla Quílez ('Yakarta'), Griselda Siciliani ('Envidiosa', Temporada 2) y Paulina Gaitán ('Las muertas').

PREMIOS YA ENTREGADOS

Entre las producciones más reconocidas figuran El Eternauta, que se ha alzado con cinco premios técnicos en televisión, y O Agente Secreto y Sirât, que han destacado en las categorías cinematográficas.

Asimismo, Álvaro Cervantes ha sido reconocido como Mejor Actor de Reparto por Sorda y Camila Pláate ha recibido el galardón a Mejor Actriz de Reparto por Belén, cinta que también ha obtenido el Premio al Cine y Educación en Valores. En televisión, Andrea Pietra y César Troncoso han sido premiados por sus interpretaciones de reparto en 'El Eternauta'.

AUSENCIA DE ISABEL DÍAZ AYUSO

La gala de los Premios Platino se ha visto salpicada por el cruce de declaraciones entre Sheinbaum y Ayuso, quien ha decidido "suspender la tercera parte" de su viaje a México y regresar a Madrid ante el "clima de boicot" del que ha acusado a la presidenta de México y al "Gobierno de ultraizquierda mexicano".

Fuentes regionales han acusado a Sheinbaum de "boicotear" la gala de los Premios Platino de cine iberoamericano si acudía Díaz Ayuso, que finalmente ha decidido no hacerlo "para no perjudicar a los empresarios mexicanos". Además, han aseverado que "el Gobierno mexicano ha amenazado a los organizadores de los premios Platino con cerrar el complejo donde se celebran" si acudía Ayuso, tanto al evento como al recinto.

Sin embargo, el grupo Xcaret, al que pertenece el complejo hotelero de los Premios Platino, ha negado "categóricamente" haber "amenazas o instrucción" por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y ha asegurado que fueron ellos los que solicitaron a los organizadores retirarle la invitación a Ayuso por sus "desafortunadas declaraciones realizadas en los últimos meses".

En este sentido, el Gobierno regional ha señalado a Europa Press que es "un poco raro" que "retiraran la invitación" cuando este jueves recibieron las invitaciones por correo electrónico.