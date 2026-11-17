Eduard Fernández explora el patriarcado de antaño en 'El mal padre':"Siempre hay gente nostálgica que quiere involución - EUROPA PRESS

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 20 de noviembre llega a los cines 'El mal padre', la nueva película de Roberto Bueso, protagonizada por Eduard Fernández. Entre el drama familiar y la comedia ácida, el filme sigue a Santiago Balmes, un célebre escritor y académico que reúne a sus tres hijos, distanciados de él desde que abandonó a su familia por otra mujer, para pedirles que pasen unos días en la casa donde veraneaban durante su infancia. Un reencuentro que reabre viejas heridas y enfrenta a los hermanos con la posibilidad de reconciliarse con un padre anclado en el modelo de paternidad y masculinidad de antaño, ese que ensalza al hombre autoritario, distante, que no muestra debilidad y tiene la última palabra.

"Siempre que hay una evolución, hay gente nostálgica que quiere una involución... Para eso está la sociedad, para que haya un poco de todo. Y cambiar no sé si duele, pero cansa", reflexiona Fernández en una entrevista concedida a Europa Press al abordar el auge de mensajes que reivindican al "hombre de antes", modelos más tradicionales y que incluso presentan la lucha por la igualdad como una amenaza para los hombres.

"Es que es una amenaza. La lucha por la igualdad es una amenaza a un modelo concreto de hombre", afirma el ganador de cuatro premios Goya, que insiste en que el cambio "duele un poco", pero es justo y necesario. "Replantearte las cosas es cansado, porque es trabajoso, pero hay que hacerlo", señala Fernández, que defiende acompasar la evolución social para evitar que el cambio resulte excesivamente violento. "Estamos todos aquí aprendiendo", apunta.

Para Roberto Bueso, "afortunadamente sí que ha habido avances", aunque "quizá no son suficientes" y "hay que seguir trabajando". "Miro a mi alrededor y veo cómo mis amigos, o yo mismo que desde hace dos años y medio, me estoy enfrentando a mi papel dentro de la crianza junto a mi mujer, y digo: 'Hostia, mi padre esto no lo ha hecho jamás'", reflexiona el también director de 'Llenos de gracia' y 'La banda', que celebra percibir "un cambio".

El cineasta considera que se está comenzando a reconocer "la injusticia" que ha supuesto durante siglos atribuir a la mujer la responsabilidad exclusiva "de que la crianza salga adelante, de que la casa salga adelante".

"EL MOVIMIENTO SE DEMUESTRA ANDANDO"

Un ejercicio de revisionismo y deconstrucción del patriarcado que, a pesar de su elevado nivel intelectual y sus ideas progresistas, el personaje protagonista de 'El mal padre', Santiago, es incapaz de hacer ante sus hijos. Y esta contradicción, destaca Fernández, "es una de las bases de la película".

"A mí todo lo que sea solo mental me da un poco igual. 'Yo soy muy de izquierdas y tal...'. No, yo quiero ver cómo tratas al camarero primero y ahí veré si eres tan de izquierdas o no tanto. El movimiento se demuestra andando", sentencia el actor.

Francesco Carril, Meritxell Calvo y Adam Jezierski son los actores encargados de dar vida a los tres hijos de Santiago: Damián, el hermano mayor interpretado por Carril, es un actor que sigue dependiendo económicamente de su padre. Clara, encarnada por Calvo, es la más exitosa profesionalmente de los tres y también la más hostil hacia Santiago. Finalmente está Alberto, el hermano pequeño al que da vida Jezierski, un profesor de instituto que afronta su inminente paternidad, que debería ser "el mayor acto de generosidad que se puede hacer en la vida", con miedo a repetir los errores de su progenitor.

"Creo, precisamente, que la gran amenaza es volver atrás", reflexiona Carril, que dice estar "muy preocupado" ante "el auge de todo lo que tiene que ver con la intolerancia" y "con cualquier cosa que tenga que ver con la falta de libertad y el retroceso", tanto en lo relativo a la familia y sus roles como "en cualquier otro ámbito".

"Sí, a mí me preocupa, y me cansa también, que cada vez haya de tener la sensación constante de tener que defender unos derechos que pensaba que ya estaban firmados y aprobados", coincide Calvo que asegura tener la "sensación" de que en cualquier momento los avances en igualdad "pueden volar por los aires". "Y eso me cansa muchísimo", lamenta la actriz.