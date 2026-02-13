1051594.1.260.149.20260213104629 Emerald Fennell dirige 'Cumbres borrascosas': "Llevo obsesionada con Cathy y Heathcliff desde que era adolescente" - EUROPA PRESS

La cineasta Emerald Fennell regresa a la gran pantalla con una nueva adaptación de 'Cumbres borrascosas', que llega a los cines españoles este viernes 13 de febrero. La película, protagonizada por Margot Robbie como Cathy Earnshaw y Jacob Elordi como Heathcliff, propone una reinterpretación contemporánea del clásico de Emily Brontë.

El filme explora la pasión, la obsesión y la violencia emocional que atraviesan los protagonistas de esta perturbadora historia de amor. Obsesionada con la novela de Brontë desde su adolescencia, Fennell reconoce que esta adaptación nace de una conexión emocional profunda con el material original.

"Llevo obsesionada con esta historia desde que era adolescente y, como a tantos lectores, me abrió a todo un mundo de pasión, intensidad y conflicto. Siempre supe que quería adaptarla y, ahora más que nunca, sentía la necesidad de hacer algo que hiciera llorar y reír, excitarse y también incomodar al público. Quería crear algo que se viviera casi como una experiencia física para todo el mundo", señala Emerald durante una entrevista concedida a Europa Press.

La directora británica subraya el carácter atemporal y provocador de la historia, cuyos protagonistas han sido durante décadas interpretados como símbolos de una relación tóxica. "Lo que siempre me ha fascinado de esta historia es que es una historia de amor, pero muy compleja y difícil, y sobre la que la gente sigue hablando 200 años después de su publicación. Yo me siento un poco como creo que se sentía Emily Brontë... no hago juicios morales sobre ningún personaje. Prefiero que cada espectador decida cómo se siente respecto a lo que ha visto", señala.

En ese sentido, Fennell apunta al conflicto central del relato y que, a su juicio, mantiene su vigencia en la actualidad. "Lo que hace Cathy en 'Cumbres borrascosas' es tomar una decisión con la que todo el mundo puede identificarse: elegir entre la seguridad y la comodidad, o algo mucho más primario y peligroso. Y es un dilema que sigue vigente hoy en día: ¿qué decisión tomas? Por eso me pareció muy actual y moderno", afirma.

UN AMOR OBSESIVO

'Cumbres borrascosas' narra la intensa, destructiva y apasionada historia de amor entre Heathcliff, un joven huérfano adoptado, y Catherine Earnshaw en los páramos de Yorkshire. Marcados por barreras sociales y el rechazo, su relación se transforma en una obsesión llena de celos y una implacable venganza por parte de Heathcliff hacia la familia de ella, afectando incluso a la siguiente generación.

La película marca el reencuentro profesional entre la directora y la actriz Margot Robbie, protagonista de la cinta, en la que también ha participado como productora. "Margot es la persona más increíble que he conocido nunca. No se parece a nadie. Es muy talentosa, muy generosa, muy dedicada. Es, simplemente, una persona extraordinaria", destaca Fennell de la intérprete.

La elección del actor Jacob Elordi, a quien la cineasta ya había dirigido en 'Saltburn', para dar vida a Heathcliff fue clave para esta nueva versión de 'Cumbres borrascosas'. "Es un actor increíblemente talentoso. En Saltburn interpreta a un personaje que, en teoría, es una persona terrible, y Jacob hizo un trabajo absolutamente impresionante consiguiendo que resultara adorable. Por eso parecía el Heathcliff perfecto para esta versión", opina Fennell.

Los actores Shazad Latif, Hong Chau, Martin Clunes, Alison Oliver y Ewan Mitchell completan el reparto de la película.