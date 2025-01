'Emilia Pérez', 'The Brutalist' Y 'Shogun' Triunfan En Los Globos De Oro 2025

MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

'Emilia Pérez', con cuatro premios, y 'The Brutalist', con tres galardones, fueron las grandes triunfadoras en la 82.ª de los Globos de Oro. Una gala en la que también brilló 'Shogun', la serie ambientada en el Japón feudal que hizo pleno llevándose las cuatro estatuillas a las que estaba nominada.

El filme francés dirigido por Jacques Audiard, 'Emilia Pérez', se hizo con cuatro de los diez premios a los que optaba en los galardones que cada año entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA). Una gala que se celebró en su escenario habitual, el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, y que estuvo conducida por la humorista Nikki Glaser.

El thriller musical de Audiard se llevó los premios a la mejor película musical, mejor canción original, mejor película de habla no inglesa y mejor actriz de reparto para Zoe Saldana. También estaba nominada su protagonista, la interprete española Karla Sofía Gascón, que optaba al premio a mejor actriz en una comedia o musical. Un premio que fue a parar a manos de Demi Moore por su trabajo en 'La sustancia'.

En todo caso, la actriz española, que en el filme interpreta a un poderoso narcotraficante que decide cambiar de sexo y ser la mujer que siempre soñó ser, protagonizó uno de los grandes momentos de la gala al tomar la palabra cuando subió al escenario con el resto del equipo de 'Emilia Pérez' para lanzar un poderoso discurso contra el odio.

"Muchísimas gracias. He elegido estos colores esta noche, que son los colores budistas porque tengo un mensaje para todos ustedes esta noche: 'La luz siempre gana a la oscuridad'. Tendría tantas cosas que decir ahora mismo... Nos podéis meter en la cárcel, nos podéis dar palizas pero nunca, nunca os apoderaréis de nuestro alma, nuestra resistencia, ni de nuestra identidad. Alzad la voz y decir: 'Libertad. Soy quien soy quién soy, no quien tú quieres que sea'. Gracias", afirmó la actriz española.

'The Brutalist' fue la otra gran triunfadora llevándose el premio a mejor película dramática, mejor dirección para Brady Corbet y mejor actor dramático para Adrien Brody. El premio a la mejor actriz dramática fue para Fernanda Torres por su trabajo en el filme brasileño 'Aún estoy aquí' mientras que Sebastian Stan se alzó con el premio a mejor actor de comedia o musical por 'A Different Man'. Kieran Culkin por 'A Real Pain' se llevó el Globo de Oro a mejor actor de reparto.

El galardón a la mejor película de animación fue para "la pequeña película de gatos" letona 'Flow, un mundo que salvar' dirigida por Gints Zilbalodis, el Globo de Oro a mejor guión fue para Peter Straughan por 'Conclave' y Trent Reznor y Atticus Ross se llevaron el premio a la mejor banda sonora por la música de 'Rivales'.

'Wicked', la precuela de 'El mago de Oz' basada en el exitoso musical de Broadway se llevó el Globo de Oro al mejor logro en taquilla, una nueva categoría para premiar a las superproducciones en la que competía con títulos como 'Deadpool y Lobezno', 'Alien: Romulus', 'Twisters', 'Gladiator II', 'Robot salvaje', 'Bitelchús Bitelchús' y 'Del revés 2'

En las categorías de televisión, la serie más premiada fue el drama histórico ambientado en el Japón feudal 'Shogun', que hizo pleno llevándose los cuatro premios a los que estaba nominada. La serie basada en la novela de James Clavell se hizo con el premio a mejor serie dramática, mejor actriz protagonista para Anna Sawai, mejor actor protagonista para Hiroyuki Sanada y mejor actor de reparto en una serie para Tadanobu Asano.

