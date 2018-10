Emma Chambers, actriz de Notting Hill, muere a los 53 años

Actualizado 25/02/2018 13:23:29 CET

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La actriz británica Emma Chambers, conocida por su papel de hermana pequeña de Hugh Grant en la comedia romántica Notting Hill, ha muerto a los 53 años por causas naturales, según ha informado su representante este sábado.

John Grant, agente de la intérprete, ha dedicado unas palabras a Chambers en una nota de prensa: "Emma creó una gran cantidad de personajes y un inmenso currículo de trabajo. Trajo risas y alegría a muchas personas". Además, Grant ha pedido que la privacidad de la familia sea respetada en "este momento tan difícil".

Según la nota de la agencia de representación, Chambers, nacida en el condado inglés de Doncaster (Yorkshire), murió el pasado miércoles por causas naturales. A lo que añadió que "se le echará mucho en falta".

Uno de los primeros en reaccionar al fallecimiento de la actriz fue Hugh Grant, con quien compartió cartel en la cinta Notting Hill. "Emma Chambers era una persona divertida y muy cálida, y por supuesto una actriz brillante. Muy malas noticias", escribió en Twitter.

Emma Chambers was a hilarious and very warm person and of course a brilliant actress. Very sad news. — Hugh Grant (@HackedOffHugh) 24 de febrero de 2018

En Notting Hill, dirigida por Roger Michell, Chambers dio vida a Honey, la hermana pequeña de aspecto desaliñado de William Thacker (Hugh Grant), un librero que se enamora de Anna Scort (Julia Roberts). Finalmente Honey también encuentra el amor en el compañero de piso de su hermano, dando lugar a una pareja de lo más peculiar.

Emma Freud, esposa de Richard Curtis, guionista de Notting Hill, dedicó unas palabras cargadas de emotividad a Chambers: "Nuestra hermosa amiga Emma Chambers murió a la edad de 53 años. Estamos muy tristes. Ella era una gran artista de comedia, y una actriz realmente buena. Así como un ser humano tierno, dulce, divertido, inusual y amoroso".

Our beautiful friend Emma Chambers has died at the age of 53. We're very very sad. She was a great, great comedy performer, and a truly fine actress. And a tender, sweet, funny, unusual, loving human being. pic.twitter.com/vLQcRcv2Ex — emma freud ?? (@emmafreud) 24 de febrero de 2018

A parte de su aparición en la gran pantalla, la actriz británica era conocida en Reino Unido por interpretar a Alice Tinker en la serie The Vicar of Dibley entre 1994 y 2007. Gracias a este papel consiguió el Premio de la Comedia Británica en 1998.

En aquella serie compartió protagonismo con Dawn French, quien también expresó sus condolencias a través de un tuit con una fotografía adjunta. "Era atormentada de esta manera a menudo por la hermosa y única chispa que era Emma Chambers, Nunca me importó. La amo. Mucho".