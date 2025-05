Enrique Cerezo, Medalla de Oro de la Academia de Cine: "A Santiago Segura habría que darle un Goya todos los años"

Contar la Guerra Civil española por episocios con cuatro, cinco o seis directores, entre sus proyectos pendientes

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El productor y distribuidor de cine Enrique Cerezo, que recogerá este martes por la tarde la Medalla de Oro que le ha entregado la Academia de Cine, ha asegurado que es fan de la comedia española y especialmente de Santiago Segura.

"Santiago Segura se ha convertido en un director de comedia que sus películas dan muchísimo dinero y cuando una película da mucho dinero es porque gusta a la gente. Y si gusta a la gente es porque es buena película. Y si es buena película es porque la gente va a verla. O sea que tiene todo. Creo que a Santiago Segura habría que darle un Goya a todos los años por las películas que hace porque todas son éxitos de taquilla", ha afirmado Cerezo en una rueda de prensa en la Academia de Cine.

El productor se ha definido como fan de los realizadores que "hacen cine para divertirse" y ha señalado que también es importante que se vea un cine "más de estudio". "A mí lo que me gusta es la comedia española. Soy fan de esta gente que hace cine para divertirse. Cine que gusta, que divierte, que te entretiene y que te hace pasar un buen rato y que no piensas en nada. Luego también hay un cine muy importante que también me interesa ver y que hay que ver, que es un cine ya más de estudio. Y luego, por supuesto, lo que me gustan son las grandes superproducciones americanas. No las de ahora, me gustan las grandes que se han hecho siempre y que desgraciadamente ya no se hacen o se hacen muy pocas", ha admitido.

Cerezo, a quien el presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite, ha ensalzado por su "pasión y vocación" con el séptimo arte, ha asegurado que el cine "es un arte inigualable que nunca morirá" y ha defendido que se debe ver en las salas, pese a que "es más cómodo echarle una mano a las plataformas". "Para ver películas prefiero ir al cine. Creo que cada vez la tendencia es que la gente vaya más a las salas, bien sentado y sin problemas y, si es posible, sin el ruido de las palomitas, antes que verlas en casa en una televisión que, por muy grande que sea, al final es tu casa y nunca prestas la atención necesaria", ha comentado.

Por otro lado, se ha considerado un afortunado porque ha tenido la suerte de trabajar en "las dos profesiones que todo el mundo quisiera": el cine y el fútbol. Además, ha destacado el haber trabajado con Charlton Heston, Sean Connery, Richard Lester, José María Forqué o con Julia Gutiérrez Caba. "Ha sido un verdadero sueño y si encima te pagaban, todavía mejor", ha subrayado.

Sobre la Medalla de Oro, ha recordado que recibió con "mucha alegría y sobre todo con mucha ilusión" la noticia que le comunicó Méndez-Leite y ha ensalzado que sea una decisión tomada por los compañeros de profesión. "Cuando se acuerdan de ti para un tema como este, siempre es importante y de agradecer. Además, que sean los compañeros de la profesión los que realmente decidan esta medalla pues es más importante todavía", ha manifestado.

En su trayectoria, Cerezo ha producido cerca de 100 películas, como 'La boda del señor cura', 'El Perro del Hortelano', 'Las 13 rosas', 'Juana La Loca' o '1898, Los últimos de Filipinas', entre otras muchas, si bien ha destacado a 'La Buena Estrella' como una de las más importantes por las circunstancias que llevaron a su creación.

Entre sus producciones pendientes, Enrique Cerezo ha señalado que le gustaría contar la historia de la Guerra Civil juntando a "cuatro, cinco o seis" directores que hagan cada uno de ellos un episodio diferentes "para ver exactamente cómo ha sido verdaderamente".

"Me gusta también el cine histórico y creo que hay una película que se tendría que hacer, y no es el momento para hablar de ella, que es lo mismo que se hizo en Estados Unidos una cosa que se llamaba 'La Conquista del Oeste', diferentes historias con grandes actores, pero con la Guerra Civil Española contada por cuatro, cinco o seis directores", ha sugerido.

En la rueda de prensa, Cerezo ha echado la vista atrás para recordar cómo empezó con su fondo fílmico en el que posee 11.000 títulos. "Desde niño escuchaba aquella de que las películas nuestras eran una españolada, pero a mi me parecían tan buenas como las americanas, francesas o como las italianas. Y tras un viaje a América donde coincidí con el presidente de Orion Pictures me dijo que iban a empezar a comprar todas las grandes productoras pequeñas que tenían para hacer un gran catálogo. Y dije, ¿por qué no puedo hacer yo lo mismo que Orion, pero en España?", ha rememorado.

"Restaurar una película no es trabajo de un día o de una noche. Preservar es conservar y conservar es que la gente pueda recordar lo que fue esa película y su historia", ha remarcado.