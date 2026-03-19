Entra en vigor la prórroga presupuestaria que permitirá mantener hasta junio las entradas de cine senior a dos euros

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MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La prórroga de tres millones de euros del presupuesto que permitirá ampliar hasta junio el programa de cine senior entra en vigor este viernes 20 de marzo, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La medida, que permite rebajar a dos euros la entrada para los mayores de 65 años, fue aprobada en el mes de febrero después de que algunos cines anunciasen que los fondos se habían agotado. Esta medida se adopta ante el incremento del número de espectadores en el marco del programa Cine Sénior, y con el objetivo de garantizar su continuidad, tal y como estaba previsto.

La tercera edición del programa para mayores de 65 años, que arrancó el 24 de junio de 2025 con una dotación inicial de 8,5 millones de euros, presenta como novedad la ampliación de su duracion a 12 meses. Al programa están adheridas 397 salas de todo el territorio español.

Según los datos de la Federación de Cines de España (FECE), durante la segunda edición, que se desarrolló entre mayo y diciembre de 2024, acudieron a las salas de cine durante 35 semanas un total de 1.689.115 espectadores sénior, 764.391 más que en la edición de 2023, lo que supuso un incremento del 83%.