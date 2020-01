El entrañable discurso de Benedicta Sánchez en los Goya 2020"¿Me puedo ir ya?"

Publicado 26/01/2020 2:41:30 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Benedicta Sánchez cautivó el corazón de todos los asistentes a la 34ª edición de los premios Goya y de los telespectadores cuando subió a recoger el galardón a mejor actriz revelación 2020 por su enorme trabajo en 'Lo que arde', de Oliver Laxe.

"La vida te da sorpresas y esta es una muy grande en toda mi larga existencia", comenzó emocionada la actriz de 84 años que se impuso al resto de nominadas: Pilar Gómez por 'Adiós', Carmen Arrufat por 'La inocencia', Ainhoa Santamaría por 'Mientras dure la guerra'

"Son infinitas las personas a las que quería dedicárselo... pero empezaré por mis padres que permitieron que esté aquí, que haya nacido, seguido a mi hija que me llevó al casting y a Oliver Laxe y su equipo que me trataron... no sé, no creo que haya princesa que le hayan dado un trato tan maravilloso", afirmó Benedicta que luego se acordó de su su tierra Galicia.

"Me faltan palabras, familiares... Ayudenme, digánme cosas para que yo pueda decirlas porque si no me quedo enmudecida", dijo con total espontaneidad. "Soy gallega y quiero también el Goya para Galicia, la miña terra meiga. Y quiero decir también que estoy enamorada de España y me siento muy perita", concluyó

"Podría decir ifinidad de cosas... pero ¿es suficiente? ¿Me puedo ir ya?", pregunto antes de abadonar el escenario con una última dedicatoria para su hija y sus queridos nietos: "Adrian y Pau, que no se olviden de la yaya que les quiere mucho".