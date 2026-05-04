Ernesto Alterio, sobre "el verdadero alcance de la IA" en el cine: "Tengo la esperanza de que lo auténtico prevalezca"

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El próximo viernes 8 de mayo llega a los cines 'Las ovejas detectives', comedia de misterio con Hugh Jackman como un pastor que cada noche lee novelas policíacas a su rebaño sin sospechar que entienden mucho más de lo que parece. Dirigido por Kyle Balda ('Minions', 'Gru 3: Mi villano favorito'), este largometraje "marcado por la amistad, lealtad y muerte" cuenta en su versión doblada al castellano con Cristina Castaño y Ernesto Alterio como dos de los animales protagonistas, participación a través de la que han abordado "el alcance de la inteligencia artificial" en el cine, "el intrusismo" en la industria del doblaje y "la cultura como pilar para el desarrollo de la humanidad".

"Con la IA hay mucha novedad, no sé muy bien para dónde va a ir y cuál va a ser su verdadero alcance. Yo tengo la esperanza de que lo auténtico prevalezca", indica Alterio en una entrevista concedida a Europa Press sobre la irrupción de la IA en el cine. Pese a su incertidumbre ante una tecnología cuyo desarrollo abre numerosos interrogantes en la creación audiovisual, el actor sostiene que "sí creo que está bien regular la IA como ha pasado con las redes sociales y todos los avances tecnológicos".

En ese sentido, el nominado al Goya por 'Los años bárbaros', 'Días de fútbol' y 'Un día normal' llama a "quedarnos con lo que nos aportan y tener cuidado con lo que nos perjudican". No obstante, Alterio considera que "con el crecimiento exponencial de la IA lo auténtico se va a tornar como un valor". Castaño coincide con su compañero de reparto y asegura que "la naturaleza se va a revalorizar porque va a ser de verdad".

"Es como lo que decían con Meta", pone como ejemplo la actriz de 'La que se avecina' y 'Toy Boy' en referencia a la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp y a su apuesta por la realidad virtual. "Cuando tú te metes en ese mundo 3D estás inmerso y parece que te pasan cosas, pero no tiene comparación con una actuación en directo, una voz hecha de verdad o una canción cantada por un intérprete", indica Castaño.

INTRUSISMO EN EL DOBLAJE

Respecto a la polémica convivencia en la industria del doblaje entre los 'star talents' y los actores de doblaje de profesión, Castaño opina que "esto del intrusismo es un poco relativo según cómo lo vea cada uno". La intérprete de 'Al salir de clase' explica que las distribuidoras "utilizan rostros conocidos para dar visibilidad a la película", aunque defiende que esa decisión siempre debe pasar por contar con "actores que son válidos para hacer este trabajo".

"Si yo no me considerase válida para hacer este trabajo o pensase que no lo hago bien, soy la primera en no hacerlo", asegura Castaño, que traslada esa reflexión a la interpretación en el cine y la televisión. "En nuestro trabajo también hay participaciones y colaboraciones. Actor hoy en día puede ser cualquier persona que tenga la capacidad para hacerlo", sostiene la actriz, que reconoce que "yo acepto y doy la bienvenida a todo aquel que quiera dedicarse a mi profesión si lo hace con respeto y con cariño". "Supongo que hay sitio para todos y que es una colaboración", añade Alterio, que advierte de que "el doblaje tiene sus propias reglas y requiere una predisposición especial de los intérpretes".

EL IMPACTO DE LA CULTURA

En 'Las ovejas detectives', el rebaño protagonista aprende a investigar un caso criminal por los conocimientos adquiridos a través de las novelas policiacas que su pastor les lee cada noche. Para Alterio, esta premisa demuestra que "la cultura es uno de los pilares para el desarrollo de la humanidad". "La cultura es absolutamente necesaria para tener una vida sana y completa", señala el actor de 'El otro lado de la cama' y 'Perfectos desconocidos'.

"La cultura y verte reflejado en una película es necesario porque mueve ciertas cosas en ti. Estás en un espejo constante y a cada persona le toca de una manera diferente", plantea Castaño, que reivindica el valor del cine, la literatura y la música como medios capaces de otorgar una mirada más sensible. Por ello, la actriz defiende que "es necesario que la gente vea películas, lea libros y escuche música para que se le remueva la conciencia".

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