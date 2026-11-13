Ester Muñoz, sobre compromiso antiideológico para ayudas cine: "A veces la censura es depende del barrio al que llegue"

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso y cabeza de lista a la Cámara Baja por León, Ester Muñoz (centro), en un desayuno informativo en la capital leonesa. - EUROPA PRESS

LEÓN, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso y cabeza de lista a la Cámara Baja por León, Ester Muñoz, ha manifestado este viernes que "a veces la censura depende del barrio al que llegue" al ser preguntada por el compromiso 'antiideológico' que exige firmar la Junta de Castilla y León a los cineastas que soliciten subvenciones y se ha mostrado convencida de que el Gobierno autonómico "hará lo mejor posible" para el sector.

Para hablar sobre esta cuestión, la representante 'popular' se ha remitido a medidas o actuaciones, en su opinión, "polémicas", del Gobierno de Pedro Sánchez.

Además, ha afeado las declaraciones de la periodista de RTVE Silvia Intxaurrondo en las que cuestiona si Vox debería "tener cabida" en TVE y ha aludido al dosier del Ministerio del Interior con un listado sobre periodistas.

Ester Muñoz se ha pronunciado este modo en el transcurso de un desayuno informativo con la prensa celebrado en León en el marco del primer día de campaña electoral, en el que ha estado acompañada por el resto de representantes de las candidaturas al Congresos y al Senado por la provincia y por el presidente de la gestora del PP, Juan Carlos Suárez-Quiñones.