Eva Hache, Pantomima Full, Joaquín Reyes o la película 'La cena', entre los finalistas de los Premios Berlanga al Humor

Archivo - La actriz Eva Hache (d) protagoniza la obra ‘Nunca he estado en Dublín’, en el Teatro Pavón, a 4 de febrero de 2025, en Madrid (España). ‘Nunca he estado en Dublín' es una comedia de enredo sobre la comunicación en familia, la ignorancia afectiv - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Eva Hache, Pantomima Full, Joaquín Reyes o la película 'La cena' son algunos de los finalistas a los Premios Berlanga al Humor en su quinta edición.

La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo lunes 25 de mayo en Madrid y son unos galardones que reconocen el talento y la trayectoria de los profesionales que contribuyen, desde distintos ámbitos, a "enriquecer el humor".

En esta edición, los galardones se reparten en seis categorías: Mejor Película de Humor, Mejor Formato de Comedia en Pantalla, Mejor Serie de Humor, Mejor Programa de Comedia en Podcast y Radio, Mejor Showman, Mejor ShowWoman.

Así, a Mejor Película están nominadas tanto 'La cena' como 'Mi amiga Eva' y 'Las delicias del jardín'. En Mejor Formato de Comedia en Pantalla compiten 'Pantomima Full', 'Vaya semanita' y 'La ruina show'.

Después, en la categoría de Mejor Serie de Humor los premios han nominado a 'Poquita fe', 'Furia' y 'Superestar'. 'Sastre y Maldonado', 'Especialistas secundarios' y 'Estirando el chicle' competirán en Mejor Programa de Comedia en Podcast y Radio.

En cuanto a los mejores comediantes, los finalistas son Bianca Kovacs, Eva Hache, Ana Morgade, Agustín Jiménez, Ernesto Sevilla, Goyo Jiménez y Joaquín Reyes.

El jurado está fomado por personalidades como Antonio Resines, Luz Sánchez-Mellado, Eva Isanta, Pedro Piqueras, Marta González de Vega, Diego Fortea y José Luis García Berlanga, guionista y productor, e hijo del recordado cineasta valenciano.

Además, esta edición se rendirá un homenaje al dúo Gomaespuma, que recibirá el Premio de Honor por "una trayectoria única e influyente en el humor español contemporáneo".

Por su parte, el Premio EGEDA a la película más taquillera del año anterior será para 'Padre no hay más que uno 5', de Santiago Segura.