Fallece a los 81 años la periodista y actriz Isabel Pisano

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La periodista y actriz Isabel Pisano ha fallecido a los 81 años, según ha confirmado la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) a través de su perfil de la red social X en un mensaje en el que se referido a ella como una persona que "rompía moldes"

La Academia de Cine ha recordado, por su parte, algunos de los papeles interpretados por la actriz y corresponsal de guerra como 'Bilbao' de Bigas Luna, 'Trauma', de León Klimovsky, o 'Una sombra en la oscuridad', de Diego Santillán.

Pisano, nacida en Montevideo (Uruguay), ha sido galardonada con la medalla del Ministerio de Cultura de España y fue seleccionada "mejor periodista del año 2002" por la Asociación de Revistas de Información. En su trayectoria como periodista, ha colaborado con medios nacionales e internacionales como la RAI, Telecinco, Interviú, El Mundo, Il Giornale o The Guardian y entrevistó a numerosos jefes de Estado, políticos y personalidades del mundo del cine y la cultura.

Como enviada especial a zonas de conflicto, cubrió las guerras del Líbano, Chad, Irak, Bosnia y Somalia, y fue la única periodista que en 1993 estuvo en los bombardeos de Mosul y Basora, en Irak.

Entre otros galardones, posee la Mención Especial del Jurado del Premio Ilaria Alpi 1997 de la RAI; el Premio Ciudad de Valencia; el accésit ARi 1999, y el ARi como Periodista del Año 2002 por sus reportajes internacionales en la revista Marie Claire.

Ha sido miembro fundador del Aix of peace en Bruselas junto con los Nobel de la Paz Pérez Esquivel y Al Baradei, el Nobel de Literatura José Saramago y el presidente de la Red Voltaire Thierry Meyssan.