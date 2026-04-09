Faradhi, Kore-eda, Hamaguchi y Pawlikowski, entre los directores que competirán con los españoles en Cannes

Veintiún películas competirán por la Palma de Oro en la Sección Oficial del 79.º Festival de Cine de Cannes que se celebrará en la ciudad francesa del 12 al 23 de mayo. En la lista de nominados competirán tres películas españolas: 'Amarga Navidad' de Pedro Almodóvar, 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen y 'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, Los Javis.
La nueva edición estará marcada por una mayor presencia del cine de autor internacional frente a las grandes producciones estadounideses. El único director norteamericano que aspira al máximo galardón es Ira Sach con 'The man I love'.
Entre los candidatos figuran cineastas consagrados a nivel internacional como Asghar Farhadi, Hirokazu Kore-eda, Ryusuke Hamaguchi o Pawel Pawlikowski. Además esta nueva edición del certamen contará con cinco mujeres compitiendo por la Palma de Oro --Léa Mysius, Marie Kreutzer, Jeanne Herry, Valeska Grisebach y Charline Bourgeois-Tacquet-.
'La venus eléctrica', de Pierre Salvadori, será la película inaugural en esta ocasión en la que Barbra Streisand recibirá la Palma de Oro honorífica en reconocimiento a una trayectoria artística excepcional que ha marcado la historia de la música y el cine durante más de seis décadas.
CANDIDATOS EN LA SECCIÓN OFICIAL
-'Minotaur'- Andrey Zvyagintsev
-'El ser querido'- Rodrigo Sorogoyen
-'The Man I Love'- Ira Sachs
-'Fatherland'- Pawel Pawlikowski
-'Moulin' - László Nemes
-'Histoires de la nuit'- Léa Mysius
-'Fjord'- Cristian Mungiu
-'Notre Salut'- Emmanuel Marre
-'Gentle Monster'- Marie Kreutzer
-'Hope'- Na Hong-jin
-'Nagi Notes'- Kôji Fukada
-'Sheep in the Box'- Hirokazu Kore-eda
-'Garance'- Jeanne Herry
-'The Unknown'- Arthur Harari
-'Sudden'- Ryusuke Hamaguchi
-'The Dreamed Adventure'- Valeska Grisebach
-Coward'- Lukas Dhont
-'La bola negra'- Javier Calvo & Javier Ambrossi
-'Parallel Tales'- Asghar Farhadi
-'Amarga Navidad'- Pedro Almodóvar
-'A Woman's Life' - Charline Bourgeois-Tacquet