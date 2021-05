Fernando Colomo explica el 'Poliamor para principiantes': "Uso lenguaje inclusivo en los rodajes de vez en cuando"

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El director Fernando Colomo vuelve a los cines con la película 'Poliamor para principiantes', una comedia protagonizada por Karra Elejalde y María Pedraza en la que aborda "un movimiento revolucionario" para las relaciones de pareja y con el que, además, se tocan cuestiones identitarias.

"En mi caso, de vez en cuando sí uso el lenguaje inclusivo en el rodaje, aunque cuando te cabreas, te sale el no inclusivo", ha bromeado Colomo en una entrevista con Europa Press, en relación con algunas escenas hilarantes de la película en que los personajes van conociendo nuevas terminologías de género.

"Es verdad que es bastante complicado usarlo a veces, aunque la gente del poliamor lo practica. Pero ellos mismos dicen que hay que hacerlo dentro de lo posible, tampoco se trata de ser unos estrictos. Yo de vez en cuando en los rodajes digo 'ahora todas' y es una forma de ir rompiendo esa monotonía que ha habido con el lenguaje", ha señalado.

Colomo cree que el poliamor "no tiene edad" y, a pesar de que no sea "una cosa nueva", si cree que la novedad es la forma de manifestarse --"ellos lo llaman la no monogamia ética y responsable", ha aclarado--. "Los hippies, por ejemplo, hablaban de amor libre o cocrianza, pero quedaba un poco restringido a un modelo social o de edad", ha recordado el cineasta.

"El poliamor es bastante revolucionario en el sentido de que propone un cambio de paradigma en las relaciones sentimentales. No todo tiene que ser monogamia y hay que practicarlo de forma muy ética, como contándolo todo y dando la vuelta al tema de los celos, que es una cosa terrible, posesiva y tan difícil de escapar", ha defendido.

Pese a estos aires de libertad, Colomo ha reconocido que los tiempos actuales son "más encorsetados en general" que en el pasado. "Me acuerdo que con el estallido de la movida madrileña a finales de los años 70 se vivía con mucha más libertad y ahora es verdad que lo políticamente correcto de alguna forma tiene un lado bueno, pero también otro de cierta hipocresía", ha resaltado.

El director de 'Los años bárbaros' es consciente de que hacer comedia con cuestiones como las de género puede herir alguna susceptibilidad, pero considera "sano" dar un punto de vista sobre el tema a través del humor. "Siempre es difícil reírnos de nosotros mismos, pero de vez en cuando dar un punto de vista en ese sentido es bastante sano", ha indicado.

UN CONFLICTO "GORDO"

"Ahora hay un conflicto gordo con las nuevas identidades y todo el tema 'trans', pero hay que aceptar la realidad. Lo estamos descubriendo y lo estamos viendo y no podemos volver la cara, tenemos que afrontarlo con honestidad, sinceridad y siempre con respeto y cariño", ha indicado. Precisamente, uno de los papeles principales en 'Poliamor para principiantes' es el interpretado por la actriz trans Lola Rodríguez.

A lo largo de su extensa carrera, Colomo no ha renunciado al género de la comedia, a pesar de ser consciente que apenas hay posibilidades para optar a los premios. "La palabra comedia está muy denostada y sabemos que no tenemos posibilidades apenas, es muy raro que te den algún premio y, cuanto más importante es el festival, es prácticamente imposible", ha lamentado.

"La comedia es un termino demasiado vago y amplio, yo intento referirme a grandes maestros como Berlanga, Billy Wilder o Charles Chaplin, pero también hay comedias muy malas. Tampoco es que haya hecho cines pensando que me iban a dar premios, también porque me dí cuenta de que a medida que me adentraba en la comedia, los premios se alejaban", ha afirmado.