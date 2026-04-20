Fernando Méndez-Leite presenta su candidatura para repetir al frente de la Academia de Cine

Archivo - El director y crítico de cine, Fernando Méndez-Leite, explica su programa y su visión de gestión para presidir la Academia, en la Academia de Cine, a 12 de mayo de 2022, en Madrid (España). El próximo 4 de junio la Academia de Cine designará un - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El actual presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, ha presentado su candidatura para volver a optar a la presidencia de la institución tras su primer mandato de cuatro años en el que ha tenido como vicepresidentes al productor Rafa Portela y a la actriz Susi Sánchez.

En esta nueva candidatura le acompañarán el productor Félix Tusell Sánchez como vicepresidente 1º y la actriz Ángela Cervantes como vicepresidenta 2ª. A sus 81 años, Méndez-Leite tratará de revalidar la presidencia y cumplir su segundo mandato.

En 2022, logró el apoyo de 348 académicos de la institución de un total de 820 votos. En esa ocasión, también se presentaron Valérie Delpierre, Luisa Gavasa, Teresa Medina.

La Academia de Cine celebrará sus elecciones el próximo 20 de junio. Tal y como ha detallado la institución, el 20 de mayo, un mes antes, se cerrará el plazo para presentar candidaturas. Las elecciones para presidencia y vicepresidencias 1ª y 2ª, así como las de Comisiones de Especialidad y Junta Directiva de la institución serán el 20 de junio de 2026.

Las votaciones presenciales se celebrarán en la sede de la Academia en el transcurso de una Asamblea General que se llevará a cabo el 20 de junio, a partir de las 9.30 horas. Los académicos y académicas podrán optar por ejercer su voto previamente de forma online hasta el 18 de junio.