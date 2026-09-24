FlixOlé celebra el legado de Federico García Lorca con una colección especial de adaptaciones y biopics del artista - FLIXOLÉ

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

En el año en el que se celebra la figura de Federico García Lorca en el 90,º aniversario de su asesinato, y coincidiendo con el estreno en salas de 'La bola negra' de Javier Calvo y Javier Ambrossi, este viernes 25 de septiembre FlixOlé lanza una colección especial que recuerda el legado del célebre autor y su influencia en el cine español. Bajo el título 'Universo García Lorca', la colección incluye tanto adaptaciones de sus obras a la pantalla como biopics, documentales y piezas audiovisuales que, en general, aluden a su figura.

Destacan en esta selección títulos como la adaptación de 'Bodas de sangre' a cargo Carlos Saura o la de 'La casa de Bernarda Alba' de Mario Camus, así como la serie 'Lorca, muerte de un poeta', capitaneada por Juan Antonio Bardem.

La adaptación de Saura de 'Bodas de sangre' conforma, junto a sus películas 'El amor brujo' y 'Carmen', la llamada 'Trilogía del flamenco' del director. Estrenada en 1981, 'Bodas de sangre' traslada al mundo de la danza flamenca el libreto homónimo escrito por Lorca en 1931.

En el filme, el trío de bailaores formado por Antonio Gades, Cristina Hoyos y Juan Antonio Jiménez interpreta, sin mediar palabra y únicamente por medio de la expresión corporal, el fatídico triángulo amoroso sobre el que gira esta historia.

En 'La casa de Bernarda Alba', Camus lleva a la pantalla el clima opresivo descrito en la obra teatral firmada por Lorca. La película, con un reparto femenino encabezado por Irene Gutiérrez Caba, Ana Belén, Florinda Chico y Enriqueta Carballeira, se estrenó en 1987.

El filme dialoga, de alguna forma, con la más reciente 'Bernarda', estrenada en 2018, una propuesta que trata de aproximar la trama a la actualidad. Su director, Emilio Ruiz Barrachina, también se encargó de llevar al cine 'Yerma' en 2017 y de desentrañar algunos de los misterios alrededor del asesinato del poeta con su documental 'Lorca. El mar deja de moverse', que vio la luz en 2006.

Junto a estos títulos, también estarán presentes en la colección la serie de 1984 'Proceso a Mariana Pineda', adaptación de la obra de Lorca 'María Pineda', así como 'El balcón abierto' de Jaime Camino, un compendio de textos y poemas dramatizados estrenado en 1987 y en el que aparecen figuras como Antonio Flores, Amparo Muñoz o José Luis Gómez.

LA VIDA DE LORCA CONTADA EN IMÁGENES

La colección también incluye piezas audiovisuales que llevan la vida del poeta granadino a la pantalla, como 'Lorca, muerte de un poeta', capitaneada por Juan Antonio Bardem para Televisión Española en 1987. Conformada por seis capítulos, esta miniserie biográfica contó con el británico Nickolas Grace como protagonista.

Basada en las minuciosas investigaciones del estudioso de Lorca Ian Gibson, la serie recoge episodios de la vida de Lorca como su infancia, su estancia en la Residencia de Estudiantes de Madrid, la concepción de sus principales obras, el contexto político en España o su asesinato durante la Guerra Civil, del que este 2026 se cumplen 90 años.

Por su parte, 'Muerte en Granada' (Marcos Zurinaga, 1996) se centra en el regreso de Lorca a Granada en julio de 1936, su refugio en el domicilio de la familia Rosales y su posterior detención y asesinato. En este caso, Andy García fue el encargado de meterse en la piel del poeta.

Completan la colección de FlixOlé 'Universo García Lorca' películas que aluden a la figura e influencia del poeta, como 'La luz prodigiosa' (Miguel Hermoso, 2003), protagonizada por Alfredo Landa, Nino Manfredi y Kiti Mánver, y 'A un dios desconocido' (Jaime Chávarri, 1977), cinta premiada en festivales de cine como el de San Sebastián o Chicago.