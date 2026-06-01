FlixOlé estrena tres comedias románticas con Fernando Fernán Gómez y Analía Gadé - FLIXOLÉ

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ya están disponibles en FlixOlé tres películas protagonizadas por Fernán Gómez y Analía Gadé estrenadas en la segunda mitad de los años 50, en plena España franquista. Los títulos forman parte de la colección 'Temporada de bodas', un ciclo con veinte películas en las que el matrimonio y las relaciones ocupan un lugar central en la trama. Entre las nuevas incorporaciones destacan 'Viaje de novios', 'Ana dice sí' y 'Las muchachas de azul'.

Dirigida por el cineasta León Klimovsky, 'Viaje de novios'(1956) fue la primera aventura de la actriz argentina en España y su primera colaboración con Fernán. Además, durante el rodaje surgió la célebre relación sentimental entre Gadé y Fernán Gómez. Desde entonces, ambos intérpretes colaboraron en la gran pantalla hasta en nueve películas y dos obras de teatro.

La plataforma dedicada al cine español también incluye en la colección 'La boda'(2025), protagonizada por Elena Furiase, y 'Guapo heredero busca esposa' (1972), una comedia con Alfredo Landa. Además, 'Temporada de bodas' la conformarán clásicos del cine español como '¡Vivan los novios!' (1970), 'Mi noche de bodas' (1961) o 'El arte de casarse' (1966), y ejemplos más contemporáneos como 'Novios' (1999) o 'El hijo de la novia' (2001).

FERNÁN GÓMEZ, GADÉ Y EL CINE DEL DESARROLLISMO

La primera aparición de Analía Gadé en las pantallas de España fue aterrizando en Barajas después de volar desde Argentina. En 'Viaje de novios' daba vida a Ana y en el aeropuerto esperaba Fernán Gómez interpretando a Juan, un hombre con el que se ha casado por poderes y a quien ni siquiera conoce.

Acompañados por Federico (Rafael Alonso), quien hace "de Celestina", compartirán sus primeros días de casados en un lujoso hotel de la sierra de Madrid. No obstante, la falta de química entre ambos resulta ser total, con el agravante de encontrarse en un lugar repleto de parejas felices. Pero la placidez de la estancia y varias situaciones harán que la relación cambie.

Esta comedia romántica fue el primer proyecto cinematográfico de Ágata Films, de José Luis Dibildos, y es una muestra del cine del desarrollismo que comenzaba a dar sus primeros pasos en España hacia la modernidad, mostrando a una clase media aspiracional. De corte similar, pero trasladada al Madrid cosmopolita, es 'Las muchachas de azul', la segunda aparición conjunta de Gadé y Fernán Gómez.

En ella, varios jóvenes que trabajan en unos grandes almacenes compaginan trabajo y vida personal, siendo ellas las más insistentes en encontrar marido cuanto antes. En este caso los actores no copaban todo el protagonismo, sino que era de espíritu más coral con nombres como Tony Leblanc, Licia Calderón, Antonio Ozores, José Luis López Vázquez o Vicky Lagos.

La película que completa los estrenos con Fernán Gómez y Gadé es 'Ana dice sí', en la que el descarado joven Juan (Fernando Fernán Gómez) lleva una vida de derroche sin gastar ni un céntimo, ya que sus cercanos le fían porque saben que, cuando su anciano tío millonario fallezca, heredará su patrimonio. Cuando su tío fallece, el joven viajará hasta la costa catalana para conocer el testamento, teniendo como principal rival a la bella Ana (Analía Gadé), ahijada del millonario.