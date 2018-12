Gina Rodríguez denuncia que las actrices negras y las asiáticas cobran más que las latinas

Actualizado 26/11/2018 12:27:23 CET

Gina Rodríguez, protagonista de la serie Jane the Virgin, ha criticado que las actrices de raza negra y las asiáticas cobren más que las intérpretes latinas. Una denuncia que ha desatado todo tipo de reacciones entre las mujeres de la industria cinematográfica.

La crítica tuvo lugar durante un debate sobre la brecha salarial de Hollywood en el que Rodríguez participaba junto a otros referentes femeninos en la industria del entretenimiento como la actriz principal de Anatomía de Grey, Ellen Pompeo; Gabrielle Union, conocida por su trabajo en A por todas y Dos policías rebeldes II; y la oscarizada Emma Thompson.

"Me quedo petrificada en este espacio en el que hablamos sobre un salario igualitario, especialmente cuando ves el aspecto interseccional", dijo Rodríguez antes de criticar que "las mujeres blancas cobran más que las mujeres negras y estas, cobran más que las mujeres asiáticas, quienes ganan más que las mujeres latinas". "Es algo aterrador en lo que debemos pensar", opinó.

"Siempre siento que cometo un error cuando hablo sobre esto, porque me tengo que sentir tan agradecida de hacer lo que hago y siento como que, culturalmente, me criaron para apreciar la oportunidad de estar aquí", confesó la actriz de origen puertorriqueño.

Las reacciones a estas palabras no tardaron en llegar a las redes sociales. La crítica de televisión Rebecca Theodore-Vachon respondió a Rodríguez que "Sofia Vergara es la actriz mejor pagada de la televisión, según Forbes, con 42 millones de dólares". En contra, la internauta expuso que "Kerry Washington era la única actriz negra en esa lista y que se encontraba en el octavo puesto".

Re: regarding Gina Rodriguez saying Black actresses are paid more than Latinx actresses - Sofia Vergera is the highest paid according to Forbes ($42 .5mil). Kerry Washington is the only Black actress on this list at #8: https://t.co/MrkiGDC0c2