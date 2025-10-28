El Gobierno aprueba una ayuda de 500.000 euros a Spain Film Commission para atraer rodajes internacionales

Archivo - Arranca el rodaje de la adaptación al cine de 'Todo lo que nunca fuimos', de Alice Kellen - REMITIDA EDITORIAL PLANETA - Archivo

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha aprobado este martes la concesión directa de una subvención de 500.000 euros a Spain Film Commission, asociación que coordina la red de 'film commissions' y 'film offices' de toda España.

La ayuda, según el departamento, contribuirá a la atracción de inversión extranjera y, en concreto, de rodajes audiovisuales a España. La subvención, regulada por real decreto, consolida la colaboración del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública mantiene con la entidad en diversidad iniciativas de promoción e internacionalización del sector de la producción audiovisual.

En concreto, el ministerio afirma que la subvención servirá para reforzar la atracción de rodajes audiovisuales, con alto impacto en el territorio, pues más del 30 por ciento del presupuesto global de una producción se ejecuta en las localizaciones elegidas, lo que revierte en todos los sectores de las economías locales.

Asimismo, el turismo de rodajes supone un atractivo importante para visitar un país. Según un estudio elaborado en 2024 por Spain Film Commission, cada euro invertido en incentivos fiscales a rodajes internacionales terminó generando un retorno de nueve euros en la economía española.

De este modo, la subvención pretende contribuir al desarrollo de tres proyectos concretos por parte de Spain Film Commission en el periodo 2025-2026. Por un lado, se destinará a elaborar un estudio integral del impacto de los rodajes audiovisuales en España en el período 2023-2024.

Por otro lado, respaldará el desarrollo del programa de promoción internacional Spain Film 25-26, consolidando la presencia del audiovisual español en los mercados más relevantes. Y, por último, apoyará la creación de la primera plataforma integral de localizaciones de España, que consistirá en el desarrollo de la primera plataforma de geolocalización inteligente que conecte escenas audiovisuales con sus localizaciones reales y virtuales en España, utilizando tecnologías avanzadas de reconocimiento visual e inteligencia artificial.