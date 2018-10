Habrá secuela de 'Sexo en Nueva York' ... y también precuela

Actualizado 22/09/2008 16:03:56 CET



Era de esperar que tras el exitazo cosechado por Sarah Jessica Parker y sus glamourosas amigas en la gran pantalla, 'Sexo en Nueva York' se convirtiera en toda una saga cinematográfica'. De las secuelas de la película ya se venía hablando hace tiempo, lo que sorprende ahora es que la HBO, la cadena que emitió las seis temporadas de la serie, y Warner Bros. el estudio que llevó las aventuras de Carrie, Samantha, Charlotte y Miranda a la gran pantalla, también preparan una precuela.

Candace Bushnell, la periodista que escribió el libro que sirvió de germen a toda la serie -una recopilación de una columna titulada 'Sex and the City' que se publicaba en el periódico 'New York Observer'- está escribiendo una especie de precuela de la historia que situará a Carrie y sus amigas en su adolescencia, cuando todas ellas se conocieron. Así lo revela una información publicada por 'Fox News', recogida por otr/press, que apunta a que fue en la fiesta de lanzamiento del DVD de la película, que se celebró el pasado jueves por la noche, donde el creador de la serie Michael Patrick King y Sarah Jessica Parker volvieron a hablar sobre la secuela.

Allí también estaba otra de las protagonistas, Kim Cattrall que reconoció que estaba muy interesada en conocer hacia donde conducirá Michael Patrick King la historia. "Pienso hacer una versión animada de ellos como bebés", ironizó el director a lo que Sarah Jessica Parker añadió en el mismo tono "Vamos a exprimirlo todo lo que podamos".

Ironías al margen, los más de 200 millones de dólares recaudados en la taquilla de todo el mundo hacen que la versión extralarga de las andanzas sexuales y sentimentales de Carrie, Charlotte, Miranda y Samantha son un auténtico filón que ni la HBO ni la Warner están dispuestas a dejar morir. Tenemos 'Sexo en Nueva York' para rato.