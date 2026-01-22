'Hamnet', 'Sin piedad' y 'La leyenda de Ochi' llegan este fin de semana a los cines

Escena de 'Hamnet' - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

'Hamnet', la historia de amor que inspiró 'Hamlet' llega este fin de semana a los cines tras su exitoso paso por los Globos de Oro y en plena carrera por los Oscar. La cartelera incluirá también la película de ciencia ficción 'Sin piedad', La 'Leyenda de Ochi', 'La virgen de la Tosquera' y la película de terror 'Return to Silent Hill'.

Timur Bekmambetov dirige la película de ciencia ficción 'Sin piedad', en la que un detective es juzgado acusado de asesinar a su esposa. Tiene 90 minutos para demostrar su inocencia ante la avanzada Juez de Inteligencia Artificial, a la que él mismo defendió en su día, antes de que esta decida su destino. Chris Pratt, Rebecca Ferguson, Kali Reis, Annabelle Wallis, Chris Sullivan y Kylie Rogers integran el reparto.

'Hamnet', de la oscarizada directora Chloe Zhao, descubre la poderosa historia de amor que inspiró la creación de Hamlet, la obra maestra de Shakespeare. La cinta, inspirada en la novela de Maggie O'Farrell, narra la historia de Agnes, la esposa de William Shakespeare, en su lucha por superar la pérdida de su único hijo. La película llega a los cines tras ganar el Globo de Oro a la Mejor Película de Drama y el galardon a Mejor Actriz por parte de su protagonista Jessie Buckley. Paul Mescal, Emily Watson y Joe Alwyn completan el reparto.

'La leyenda de Ochi' es un viaje emocionante lleno de aventuras, criaturas asombrosas y un universo de fantasía, que evoca el espíritu de los grandes clásicos de los 80 como 'Los Goonies' o 'Cristal Oscuro'. Con Finn Wolfhard y los nominados al Oscar Willem Dafoe y Emily Watson en el reparto bajo la dirección de Isaiah Saxon.

Basada en los relatos de Mariana Enríquez, 'La virgen de la Tosquera', narra la historia de tres inseparables amigas, en las afueras de Buenos Aires, locamente enamoradas de un amigo de la infancia. Dolores Oliverio, Luisa Merelas, Isabel Bracamonte y Candela Flores protagonizan la coproducción hispanoargentina dirigida por de Laura Casabé .

'Return to Silent Hill', de Christophe Gans, trae de vuelta a la gran pantalla la icónica franquicia de terror. Cuando James recibe una misteriosa carta de su amor perdido, Mary, se siente atraído por Silent Hill, un pueblo que antes le era familiar y ahora está sumido en la oscuridad. Mientras la busca, James se enfrenta a criaturas monstruosas y desentraña una aterradora verdad que lo llevará al límite de su cordura.

'Arco', preseleccionada para los Oscar, es una película francesa de animación y ciencia ficción en la que una niña de 10 años, en el año 2075, ve caer del cielo a un misterioso niño con un traje de arcoíris. Es Arco. Iris lo acogerá y lo ayudará por todos los medios posibles a volver a su hogar.

Y también para el público infantil llega este fin de semana 'Frankie y los monstruos', una cinta de aventuras sobre la valentía, la amistad y ser diferente.