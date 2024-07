Historia real de Fly Me to the Moon: ¿Rodó la NASA un alunizaje falso?

Ya está en los cines Fly Me to the Moon, cinta dirigida por Greg Berlanti y protagonizada por Scarlett Johansson y Channing Tatum. La película gira en torno al alunizaje del Apolo 11 en 1969, planteando si realmente se rodó un alunizaje falso por si la misión fracasaba.

La historia se centra en una especialista en marketing llamada Kelly Jones (Johansson), a quien la NASA contrata para que el público estadounidense se una a la misión de la organización de llevar un hombre a la luna. Como comedia romántica, la película se centra en la polémica relación de Kelly con Cole Davis, el director de vuelo del Apolo 11. Algunas partes de la película, como la vacilación del público estadounidense a la hora de apoyar el alunizaje, se basan en hechos reales, mientras que otros aspectos de la historia están inventados en beneficio del relatao cinematográfico. De hecho, a pesar de todas las teorías y rumores, que implicaban a figuras como Staley Kubrick, no está confirmado que el Gobierno de Estados Unidos pusiera en marcha una operación para simular la llegada del hombre a la luna.

Cuando se retrata en series de televisión y películas, el alunizaje suele mostrar a una gran multitud observando el despegue y el aterrizaje en sus televisores y radios, algo que realmente ocurrió. Según el Museo Nacional del Aire y el Espacio, aproximadamente 650 millones de personas vieron a Neil Armstrong convertirse en el primer hombre en caminar sobre la luna. Sin embargo, estos rara vez muestran las dudas y la incertidumbre del público estadounidense en los años transcurridos entre el anuncio de JFK y el alunizaje real. Sin embargo, Fly Me To The Moon se centra en la forma en que la NASA luchó contra este problema.

Como indica Fly Me to the Moon, durante la década de 1960, la mayoría del público estadounidense se mostraba escéptico sobre el plan de la NASA y JFK de volar a la luna. Parte de esto podría deberse a la novedad de la NASA. La organización no se convirtió en legal hasta 1958. Además, había problemas más urgentes que enfrentaba la gente en Estados Unidos. Cuando JFK pronunció su famoso discurso sobre el alunizaje, la guerra de Vietnam ya llevaba siete años de duración. Los estadounidenses se opusieron vehementemente a la guerra, lo que provocó manifestaciones que se volvieron cada vez más violentas.

El Movimiento por los Derechos Civiles estaba en pleno apogeo, lo que provocó una alta tensión racial y disturbios raciales mortales. Aunque las tensiones se calmaron un poco a principios de la década de los 60, los ciudadanos aún enfrentaban la amenaza inminente de una guerra nuclear con la URSS, lo que resultó en que los niños realizaran simulacros en los colegios en caso de ataque. Además, entre el movimiento contracultural –que dio origen a los hippies– y el movimiento por los derechos civiles, los estadounidenses blancos y los conservadores sintieron que los valores tradicionales estadounidenses estaban bajo amenaza. Con todos estos problemas, gran parte de la opinión pública consideraba que los planes de la NASA de llevar al hombre a la luna eran frívolos e innecesarios.

ASÍ SE GANÓ LA NASA A LOS CIUDADANOS

Para obtener la aprobación del público estadounidense para el alunizaje, la NASA trabajó con su Oficina de Asuntos Públicos para crear una campaña educativa. El tráiler de Fly Me To The Moon muestra la ayuda de una empresa de publicidad. Sin embargo, según The Marginalian, contrataron a ex reporteros de noticias para trabajar en la NASA, difundiendo información de manera accesible a los medios. El equipo se centró en la diferencia entre la NASA y el programa espacial de la URSS, que no anunciaba públicamente el lanzamiento de un cohete hasta después de que ocurriera. La NASA desarrolló una política abierta en lo que respecta a la misión Apolo.

Para educar al público, la Oficina de Relaciones Públicas preparó carpetas llenas de información para los periodistas. La información proporcionada incluyó diagramas de toda la tecnología involucrada en los lanzamientos y cómo funcionan. La NASA exigió que todos los anuncios relacionados con el programa espacial se les presentaran para su aprobación antes de publicarlos. Esto aseguró información precisa para el público.

Además de carpetas con información y diagramas, la Oficina de Relaciones Públicas se aseguró de que los programas de noticias de televisión tuvieran amplias oportunidades para entrevistar a los científicos involucrados en el alunizaje.

Finalmente, y lo más importante, el equipo de relaciones públicas de la NASA presionó para transmitir en vivo el alunizaje. Según Astronomy, esta decisión de retransmitir el alunizaje fue muy polémica. Muchos ingenieros pensaron que el tiempo y el dinero invertidos en fabricar las cámaras para la transmisión deberían gastarse en la tecnología de lanzamiento en sí. A pesar de las objeciones, esta fue la elección más inteligente que el equipo de relaciones públicas pudo haber tomado porque, de repente, el alunizaje fue accesible para todo el mundo.

ASÍ SE GRABÓ

En Fly Me to the Moon, el esfuerzo por filmar el alunizaje del Apolo 11 comienza poco antes. Sin embargo, esta parte de la película se desvía ligeramente de la historia real. La NASA comenzó a utilizar vídeos y fotografías en la misión Apolo 7 y continuó utilizándolos en todas las misiones, excepto en la Apolo 8.

Según el Museo Smithsonian del Aire y el Espacio, la NASA trabajó con Westinghouse para desarrollar una cámara en blanco y negro que convertía las capacidades de una cámara de estudio de televisión en un pequeño artefacto que podía acoplarse a una puerta batiente del módulo lunar. La cámara también necesitaba ser capaz de soportar temperaturas de 250 grados Fahrenheit positivos o negativos (aproximadamente 121 Celsius a 157 Celsius negativos).

La NASA explica cómo convirtieron la señal de escaneo lento en algo que la agencia podría transmitir a nivel mundial. La cámara que retransmitió el paseo lunar proporcionó una señal de escaneo lento, que fue recibida por tres estaciones: Goldstone en California; Parkes en el centro de Nueva Gales del Sur, Australia; y Honeysuckle Creek cerca de Canberra, Australia. Las estaciones receptoras dividen la señal en dos caminos. Uno grabó la señal y el otro convirtió la señal de escaneo lento en una que pudiera aparecer correctamente en los televisores.

LA PARTE REAL DE LA PELÍCULA

Teniendo en cuenta que, como ya se ha destacado, no hay evidencias de que la NASA rodara un alunizaje alternativo, también hay que desetacar en este sentido que los personajes de Fly Me to the Moon son casi en su totalidad ficticios, menos el presidente y los astronautas; sin embargo, se utilizan elementos reales de la historia del alunizaje de la NASA. En primer lugar, la película menciona repetidamente la tragedia del Apolo 1, en la que tres astronautas murieron después de que el cohete se incendiara.

La película explica que el evento fue causado por un cable defectuoso y oxígeno puro, lo que es muy parecido a la causa real. Según el Instituto Americano de Física, la investigación realizada por la Junta de Revisión de Accidentes del Apolo 204 encontró estas cinco causas principales del Apolo 1: Atmósfera de la nave espacial (oxígeno puro), materiales combustibles (nylon, almohadillas de espuma, velcro), uncortocircuito eléctrico (un cable defectuoso), el diseño de la trampilla (difícil de quitar) y la mala gestión (formación de emergencia inadecuada). Como se muestra en la película, el director de vuelo del Apolo 11 se culpó a sí mismo por la tragedia del Apolo 1.

Por ejemplo, las estadísticas confirman que el alunizaje fue la culminación del trabajo de 400.000 personas durante diez años, según The Associated Press. Florida se llenó de espectadores durante el despegue y unas 650.000 personas vieron por televisión el Apolo 11 de Neil Armstrong. El discurso que Cole Davis da en la sala de control al principio es preciso, y su respuesta de calmar a todos después del alunizaje también refleja la realidad, según el director de vuelo Gene Kranz.

EL PROYECTO ARTEMIS

En Fly Me to the Moon, el proyecto para fingir el alunizaje se llama Proyecto Artemis. Sin embargo, este título en realidad se fue el de un proyecto de la NASA real... pero completamente diferente. La NASA anunció por primera vez el Proyecto Artemis en 2017 con el objetivo de llevar a la primera mujer, la primera persona de color y el primer astronauta asociado internacional a la Luna para finales de la década de 2020.

Los objetivos del proyecto incluyen investigar sobre el agua en la Luna, estudiar más muestras lunares y establecer la primera estación espacial lunar. Al final del Proyecto Artemis, a la NASA le gustaría tener los recursos necesarios para comenzar a enviar humanos a Marte. Artemis 1 completó su primer vuelo de prueba el 16 de noviembre de 2022.