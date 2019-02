Ivana Baquero vuelve a los cines con el thriller 'Feedback': "Como sociedad estamos acostumbrados a ver violencia"

Publicado 27/02/2019 15:45:16 CET

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

'Feedback' es el primer largometraje del español Pedro C. Alonso que llega a los cines este viernes 1 de marzo. Rodada completamente en inglés, supone el regreso a la gran pantalla de la actriz española Ivana Baquero, ganadora del Goya a Mejor Actriz Revelación por su papel en 'El laberinto del Fauno', de Guillermo del Toro.

"Como sociedad ya estamos acostumbrados a ver violencia. Creo que es un film que si que es violento pero por otra parte no es del todo explícito. La violencia no es gratuita sino que está elegida con cuentagotas en momentos muy concretos. Si que es verdad que estás clavado al asiento en toda la película de hecho yo la vi y me impactó mucho", ha asegurado la actriz este martes en una entrevista para Europa Press.

Baquero interpreta a Claire, una mujer "que lucha contra el abuso de poder y la superioridad de las figuras masculinas en su vida". "A la gente que le guste la acción, este género de thriller, el que quiera pasar un buen rato y entretenerse, va a disfrutar mucho de una película tan vistosa y visualmente tan impactante como esta", añade.

'Feedback' pondrá sobre la mesa temas como el Brexit, la posverdad, la masculinidad o el abuso de poder. "He tratado temas como el Brexit o el abuso de poder porque yo creo que cualquier obra de la industria cultural se vuelve mucho más interesante cuando es hija de su tiempo y refleja la realidad sociopolítica o económica del momento en el que se crea", ha asegurado el director.

En este sentido, ha explicado que el tono en el que ha abordado estos temas está en un nivel "de conversación de cafetería" para que la obra tenga la capacidad de dialogar con el espectador. "Me interesan los personajes que toman malas decisiones porque es un material dramático de primera. De los errores aprendemos pero cuando aciertas te repites", añade.

Por eso, el protagonista de esta historia es Jarvis Dolan (Eddie Marsan), el periodista estrella del exitoso late night radiofónico londinense 'La cruda realidad', un hombre sin pelos en la lengua que trata en su espacio temas de actualidad.

"'Feedback' va sobre la posverdad. Hay una cosa que lo define muy bien: la deliberada ausencia de flashbacks. Todo lo que pasa en el pasado, siete u ocho años antes de la noche en la que sucede la película, es la razón que pone a los personajes en la habitación donde se desarrolla la acción. Lo que ha pasado antes, solo lo conoces a través de su relato. Viendo cómo lo relatan, te haces una idea de cómo filtramos y cómo mezclamos emoción y hecho, que lo hacemos constantemente", indica.

Para el actor protagonista, en este aspecto influye el populismo. "Yo creo que todos en Europa, y en el mundo occidental, estamos bajo la amenaza del populismo. El populismo son mentiras. La opinión de Jarvis y el motivo por el que su show se llama 'La cruda realidad' es porque la realidad es compleja y el populismo es básicamente cuando alguien prefiere decirte una mentira que una verdad compleja", asegura Marsan a Europa Press.

Por otro lado, para Alonso, hay muchas formas de ver esta película. Una de ellas, "está a la orden del día". "La primera escena son cuatro tíos 'pegándose' por ver cuál es el alfa. Si tu estás en el mundo y trabajas y vas a muchos sitios distintos donde conoces a mucha gente, esto te lo vas a encontrar prácticamente en cualquier reunión", asevera Alonso.

Por eso esta escena representa para el director los diferentes tipos de masculinidad. "Lo que hacen, cómo se comportan estos tres individuos y cómo se posicionan, representa tres ejemplos de tres tipos de masculinidad. Tres formas de entenderte como hombre y cómo te influyen los otros a la hora de comportarte con los demás", apostilla.

A continuación, Jarvis va a dar comienzo su programa como cada noche. Es entonces cuando unos macabros encapuchados irrumpen en el estudio y toman el control a punta de pistola. Están allí para sacar a la luz un escándalo que podría suponer el final de Jarvis. Obligado a continuar con el programa, en directo, siguiendo el guion de los asaltantes, la noche se convertirá en una pesadilla.

En este momento, toma especial relevancia la participación de los oyentes. "Creo que cada vez tenemos menos empatía gracias a las redes. No deja de ser un filtro que deshumaniza y tiende a convertirnos en cosas y no en personas. Al final te vas anestesiando y empieza a darte igual cómo se pueda sentir el otro", reflexiona.

Casi toda la acción del film se desarrolla en el estudio de radio. Para el director, este lugar se convierte en "un personaje principal" más en la película, al igual que el sonido, que consigue confundir al espectador tanto en su presencia como en su ausencia.

"He intentado no aburrir al espectador viendo siempre el mismo espacio o la misma esquina. He modificado de una manera orgánica el lugar donde se está desarrollando la acción. Desde un punto de vista más emocional o metafórico, esa rueda que forma la mesa del estudio, da sensación de infinito y por muchas vueltas que da Jarvis, por mucho que intenta librarse, siempre acaba en el mismo punto", indica Alonso.

Completan el reparto de esta producción de Vaca Films y Ombra Films, actores como Paul Anderson ('Peaky Blinders'), Richard Brake ('Kingsman'), Alexis Rodney ('Guardianes de la Galaxia') y los jóvenes Oliver Coopersmith ('Tin Star') y Alana Boden ('I am Elisabeth Smart').