Jared Bush dirige 'Zootropolis 2': "Los humanos repetimos siempre el patrón, desconfiar del diferente"

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 28 de noviembre llega a los cines 'Zootropolis 2', la secuela del filme de Walt Disney Studios ganador del Oscar a la mejor película de animación en 2017. Jared Bush vuelve a codirigir, en esta ocasión también acompañado de Byron Howard pero sin Rich Moore, la nueva aventura de Judy y Nick que, ya convertidos en agentes del Departamento de Policía de Zootropolis de pleno derecho, se enfrentarán a un reto mayúsculo: desentrañar una red de secretos y mentiras institucionalizadas que explican por qué los reptiles fueron marginados y desterrados de Zootropolis hace más de 100 años.

"La idea es que, sea por la razón que sea, los seres humanos repetimos ese patrón de desconfiar de alguien que es diferente a nosotros, o de aprovecharnos del hecho de que sea diferente", afirma el director en una entrevista concedida a Europa Press en la que asegura que la trama de la película refleja "esos ciclos programados" de prejuicios y discriminación que, lamentablemente, se han ido repitiendo durante toda la historia de la humanidad.

Así, mientras que en el primer filme abordaba esos prejuicios desde el punto de vista individual, el que existía contra los depredadores, personificado en Nick, el zorro protagonista, la secuela da un salto cuantitativo y cualitativo al adentrarse en la segregación y el borrado histórico de todo un colectivo dentro de Zootropolis, los reptiles.

"No queríamos dar una lección, pero queríamos poner la naturaleza humana frente a un espejo y decir: 'Ey, esto es algo que hacemos. ¿Tenemos que hacerlo? ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Qué podemos aprender para interrumpir ese patrón?'", reflexiona el también director creativo de Walt Disney Animation Studios.

Y durante los casi diez años que ha tardado en llegar esta continuación, Bush asegura que han buscado que la historia de 'Zootropolis 2' "fuera lo más atemporal posible". "Intentamos tratar temas que sean relevantes ahora mismo, pero que también lo hubieran sido hace diez o veinte años y que lo serán en el futuro", afirma.

EL DIFÍCIL EQUILIBRO ENTRE SECUELAS Y ORIGINALES

Y a la hora de encontrar esas historias y decidir cuáles tienen el potencial de convertirse en franquicias Disney, como ha ocurrido ahora con 'Zootropolis', el director creativo del estudio señala que los criterios son exactamente los mismos que para las producciones originales: "la pasión de los cineastas" y dar con historias en las que "crean profundamente".

No en vano, recuerda Bush, los largometrajes de Walt Disney Animation Studios "tardan mucho tiempo en hacerse", concretamente unos cinco años de media. "Se trata de la vida de las 700 personas que trabajan en el proyecto durante esos cinco años, así que tiene que ser algo que importe. Tiene que ser una historia lo suficientemente entretenida, emotiva y tan grande que lleve al público a este gran viaje", señala.

En todo caso, el responsable creativo de las producciones de animación de Disney asegura que no hay "ninguna orden" que diga que 'hay que hacer una secuela', sino que todo depende de que haya "una historia que contar". "Es más bien: 'Vamos. Me encanta ese mundo y me encantan sus personajes, así que no puedo esperar para volver a visitarlo'".

"Algo muy importante para mí en este puesto es asegurarme de que siempre estamos haciendo ambas cosas", señala Bush quien recuerda que sus tres primeras películas con Disney, en 2016 la primera entrega de Vaiana, donde participó como guionista, y después 'Zootropolis' también en 2016 y 'Encanto' en 2022, ambas como director y ambas ganadoras del Oscar a mejor película de animación, fueron historias "originales".

"Creo profundamente que siempre necesitamos originales porque nunca sabes cuál puede ser la próxima historia que vas a querer contar y para mí es muy importante buscar constantemente ese equilibrio, asegurándome que tenemos en cuenta al público y lo que resuena en la audiencia. Pero creo que siempre debemos trabajar en ambos sentidos", concluye.