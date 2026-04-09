Los Javis cumplen su "sueño" en Cannes con La bola negra y reivindican a Lorca en su 90 aniversario: "No es casualidad"

Los directores de cine Javier Ambrossi (i) y Javier Calvo (d) posan tras el anuncio de la 79 edición del Festival de Cannes, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). La intervención se produce tras conocer que su película ‘La bola negra’ participará en - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los cineastas Javi Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis, han asegurado que cumplen un "sueño" con la selección de 'La bola negra' en el Festival de Cannes, justo el año en el que se cumple el 90 aniversario de la muerte de Lorca, cuya obra inacabada adaptan en la película.

"La película hace un recorrido por nuestro país y por una figura clave en nuestra historia y nuestro arte, como es Lorca. Este año se cumplen 90 años de su asesinato, no creo en las casualidades, creo que es algo muy especial y significativo. Es un año muy especial para el cine español y es un año para reivindicar y hablar de todo lo que habla la película", ha asegurado Javi Calvo a los medios de comunicación, tras conocer que su película competirá en Cannes, junto con 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen, y 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar.

Calvo ha asegurado que Cannes ha sido su "máxima" aspiración como cineasta y ha confesado que todavía no se cree la noticia de estar en el certamen. "Es un sueño hecho realidad. Vamos todos los años a ver películas y a aprender. Es el sueño más grande, todavía no me lo creo", ha admitido.

Por su parte, Ambrossi ha destacado la emoción de compartir cartel con figuras clave del cine internacional, especialmente a Pedro Almodóvar. "Es muy fuerte y emocionante estar con nombres de un nivel tan alto que han hecho que amemos el cine", ha afirmado.

Ambos han puesto en valor la destacada presencia española en esta edición del festival, con tres títulos en competición. "Estoy como en unas Olimpiadas, representando a España", ha señalado Ambrossi, quien se ha mostrado "muy honrado" por participar con una película que aborda la historia y la identidad cultural del país.

En este sentido, Ambrossi ha reivindicado el valor de la cultura española y del cine en estos momentos. "Tenemos un país brutal, de literatura, lleno de cineastas y de gente que da la vida por la cultura. Estoy feliz de reivindicar el país que tenemos", ha recalcado.

La película cuenta con un reparto muy diverso, en el que destaca Penélope Cruz o Glenn Close, además de Guitarricadelafuente o Miguel Bernardeau, entre otros muchos. Los cineastas han elogiado el trabajo de la actriz española por ser "magnética" y creen que se trata de una obra "capaz de llegar a públicos muy diversos".

"Es un viaje que remueve por dentro y habla de nuestra herencia e historia de una manera diferente", ha señalado Javi Calvo. En la misma línea, Ambrossi ha reconocido el impacto personal del rodaje. "Esta película se ha llevado nuestra vida por delante en muchos sentidos. Me ha llevado a lugares que nunca pensé que alcanzaría", ha admitido.

Finalmente, ambos han coincidido en que su presencia en la Sección Oficial responde al valor de la película en sí. "Nos hace sentir orgullosos pensar que estamos aquí por la obra, no por tener un gran nombre internacional", ha concluido Ambrossi.