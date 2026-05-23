Los Javis ganan el premio a Mejor Dirección en la 79 edición del Festival de Cannes por su película 'La bola negra'

Los directores Javier Calvo (d) y Javier Ambrossi (i) a su llegada a la entrega de premios en la ceremonia de clausura del Festival Internacional de Cine de Cannes, a 23 de mayo de 2026, en Cannes (Francia). - Rocco Spaziani - Europa Press

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Los cineastas españoles Javier Calvo y Javier Ambrossi han ganado el premio a Mejor Dirección la 79 edición del Festival de Cannes por su película 'La bola negra'.

La recta final del festival estuvo protagonizada por el estreno de 'La Bola Negra', que obtuvo en su primera proyección una ovación de 20 minutos, solo por detrás de 'El laberinto del fauno', que alcanzó los 22 minutos en 2006. Los Javis han repetido en varias ocasiones que optar a la Palma de Oro es un sueño para ellos, puesto que han acudido varias veces al certamen y luego se iban a casa, como recordó Javier Calvo en rueda de prensa.

La película narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas (1932, 1937 y 2017), existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca. "La idea que queríamos mostrar es que cuando hay falta de comunicación, eso da alas a la violencia. Por ello tenemos que encontrar un modo de hablar juntos", comentó Calvo en la rueda de prensa celebrada este viernes.