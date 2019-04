Joel Edgerton aborda las "serias consecuencias" de las "terapias de reconversión" en 'Identidad borrada'

Actualizado 05/04/2019 18:08:44 CET

LONDRES, 3 Abr. (EUROPA PRESS - Miguel Ángel Pizarro) -

Joel Edgerton muestra su faceta más comprometida en 'Identidad Borrada', su segunda película como director que llega a los cines este viernes 5 de abril. El actor australiano también es uno de los miembros destacados del reparto de un filme que protagoniza el joven Lucas Hedges y que cuenta con los ganadores del Oscar Nicole Kidman y Russell Crowe. Una película inspirada en hechos reales en la que denuncia la ahora tan de actualidad "terapias de reconversión" y las "serias consecuencias" que pueden tener sobre los jóvenes.

Basada en el libro autobiográfico 'Boy Erased (Identidad borrada)', escrito por Garrard Conley -publicado este año en España por la editorial Dos Bigotes-, el filme relata la historia de un joven internado por sus padres en una clínica de "terapias reparativas o de reorientación" para "curar" su homosexualidad. Hijo de un pastor bautista fundamentalista, a Joel Edgerton le impactó mucho el relato de Conley.

"Mi productora, Kerry Roberts, me dio el libro. Lo leí rápidamente, me quedé asombrado al oír algo que no había escuchado antes", comenta el actor y director en una entrevista concedida a Europa Press durante la presentación del filme en Londres. "Descubrí la locura que hay detrás de estas terapias", explica Edgerton, que también miró más a fondo, viendo que en la relación de los progenitores de Conley con su hijo había un amor y un cariño, que no eran sanos.

"La familia de Garrard es muy particular, le enviaron a ese lugar pensando que le iban ayudar", declara el director, detallando que "parece que los padres odian al chico y le envían a ese sitio", pero que, en verdad, lo hacen "porque piensan que están haciendo lo correcto". "Lo que quiero mostrar con la película es que, a veces, cometemos errores, incluso graves, pero que también podemos cambiar", comenta Edgerton, poniendo de ejemplo a la madre del muchacho. "Cambió de parecer, vio que eso [las terapias] no tenían sentido", zanja.

LA REALIDAD DETRÁS DE LAS "TERAPIAS DE REORIENTACIÓN"

'Identidad borrada' muestra una realidad que existe en Estados Unidos, pero que también está extendida a otras partes del mundo, incluida España, la de las llamadas "terapias de reconversión". "Hay un concepto muy simple con la película, hay un sitio que afirma que puede curar la homosexualidad. Este tipo de ideas son muy perjudiciales para la gente", explica Edgerton, esperando que cuando el público vea la cinta "descubra algo acerca de lo que no sabía, que esa realidad existe y que tiene serias consecuencias" para las personas que acaban sufriéndolas, así como también sus familias.

Edgerton no solo dirige y firma el guion de 'Identidad borrada', sino que también la coprotagoniza. El actor interpreta a Victor Sykes, el líder del centro de "terapias" y el encargado de impartir las lecciones para "curar la homosexualidad". Su papel también está basado en una persona real.

"Su nombre es John Smid, le conocí cuando había rechazado completamente las terapias. Actualmente tiene una vida muy diferente, era un tipo que volvió al armario y que ahora tiene una relación con un hombre", declara el actor y director, remarcando que la actitud de Smid con la película "fue muy positiva. "Me dijo que es bueno que la película exista. Estuvo en la première en Nueva York, ha apoyado el proyecto desde el primer momento", explica.

AUMENTO DE LA HOMOFOBIA

El filme también sirve para poner en evidencia el aumento de la homofobia y transfobia en Estados Unidos, extensible a otros países occidentales (en España, se registraron 629 delitos de odio contra personas LGBT en 2017, último año de datos completos, según un informe del Observatorio contra el Odio). "Creo que la homofobia existe en todas las culturas. También me consta que GLAAD [Alianza Gay y Lésbica contra la difamación] ha hecho estudios estadísticos relacionados con el cambio de gobierno en Estados Unidos", comenta Edgerton.

"Figuras políticas y medios de comunicación en Estados Unidos han difundido información indicando que los derechos de la gente LGBTI están en riesgo", afirma el actor y director que también revela que hay "estadísticas que indican que, en este período de tiempo, los comportamiento homófobos están aumentando".

"Con el cambio de gobierno en Estados Unidos y sus nuevas políticas, cierta gente está yendo más allá con su odio", declara Edgerton. "Nosotros siempre hemos pensado en progresar, pero ha habido un cambio y parece que ahora estamos yendo hacia atrás", sentencia.