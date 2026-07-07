Juanjo Artero, nuevo secretario general de la Unión de Actores y Actrices - UNIÓN DE ACTORES Y ACTRICES

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El actor Juanjo Artero ha sido elegido nuevo secretario general de la Unión de Actores y Actrices tras las decimocuartas elecciones del sindicato, celebradas el pasado 6 de julio.

Así lo ha dado a conocer este martes la entidad, que ha detallado que la candidatura 'Nuestra fuerza, la Unión', encabezada por Artero, ha obtenido el respaldo de la afiliación con un 98,7% de los votos.

Juanjo Artero toma el relevo de Silvia de Pé al frente de la organización e inicia una nueva etapa para el sindicato, que durante los próximos cuatro años "continuará centrando su labor en la defensa de los derechos de los actores y actrices y en la mejora de las condiciones laborales de la profesión", ha destacado.

Respecto a las prioridades de este nuevo mandato, la Unión ha detallado que se reforzará su acción sindical "como principal referencia en la defensa de actores y actrices", seguirá impulsando la mejora y cumplimiento de los convenios colectivos existentes, y trabajará para alcanzar nuevos acuerdos en sectores como los parques de atracciones o los musicales.

Asimismo, ha apuntado que el programa electoral pone el foco en el crecimiento de la afiliación y una "defensa firme de la igualdad, con tolerancia cero frente al acoso y las agresiones sexuales en el sector, así como en el fortalecimiento de la representación institucional y el peso del sindicato a nivel nacional e internacional".

"La Unión de Actores y Actrices me ha ayudado y acompañado durante todos los años de mi carrera, y por eso creo que ha llegado el momento de devolver lo recibido. Recibo con mucha ilusión este testigo de la secretaría general de la Unión, un testigo que durante 40 años y a base del trabajo desde el primer secretario general a la última y todos sus equipos han conseguido tantas cosas a favor de nuestra profesión", ha declarado Artero.

La nueva Junta de Gobierno estará integrada por Fátima Baeza, Daniel Albaladejo, Carmen Conesa, Sergio Pazos, Ania Hernández, Dani Muriel, Mina El Hammani, Juanjo Puigcorbé y Lucía de Luque. Como suplentes formarán parte Alberto Barahona, María Garralón, Juan Díaz, Mamen Camacho, Dani Pérez Prada, Inma Pérez Quirós, Nacho Fresneda, Zoe Bonafonte, Cristóbal Suárez e Isabel Gaudí.