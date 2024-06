Karla Sofía Gascón, condecorada con la Orden de las Artes y las Letras en Francia

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La actriz española, Karla Sofía Gascón, ganadora de la Palma a la Mejor Interpretación Femenina en la 77ª edición del Festival de Cannes, ha sido condecorada con galardón de 'Chevalière de l'Ordre des Arts et des Lettres' francesas.

Esta distinción ha sido otorgada a la protagonista de la película de Jacques Audiard, 'Emilia Pérez', por la ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, en una reunión reciente en París, donde según un comunicado, ambas conversaron sobre la filmación de la película y otros temas de actualidad, además de recibir el reconocimiento por "su destacada trayectoria en el cine".

Así, para Gascón, se trata de un reconocimiento "muy especial". "Que la ministra de Cultura de Francia sea mi fan número uno es algo que me causa una sensación que no puedo explicar con palabras. Este reconocimiento es mucho más importante, a nivel personal, que el que recibí en Cannes. Espero portarlo con el mismo honor con el que lo he recibido", ha asegurado según un comunicado.

La Orden de las Artes y las Letras es una distinción honorífica otorgada por el Ministerio de Cultura de Francia a personalidades que se han destacado por sus creaciones en el dominio artístico o literario, o por la contribución que han hecho a la influencia de las artes y las letras en Francia y en el mundo. Previamente, han recibido este reconocimiento figuras como Leonardo Padura, Meryl Streep, David Bowie, Mario Vargas Llosa, Paul Auster, Carmen Maura, Cate Blanchett, Shakira, Pablo Trapero, Isabel Coixet o Pedro Almodóvar, entre otras muchas personalidades.